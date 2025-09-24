24 sept. 2025
Copa Paraguay

Olimpia busca dar otro paso

Olimpia mide a Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

Septiembre 24, 2025 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
hugo quintana_62374622.jpg

Titular. El volante Hugo Quintana plantará bandera en el mediocampo junto con Richard Ortiz y Alex Franco, quien será la novedad.

Olimpia enfrenta hoy al Atlético Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El partido se disputará en el estadio Luis Salinas, desde las 19:00.

El entrenador Ever Almeida no se guardará nada y pondrá lo mejor de su equipo para esta cita. El Decano necesita sortear esta llave y quedarse con el título para poder acceder a la Copa Libertadores del próximo año.

Según el último entrenamiento, en campo itaugüeño se vería una línea de tres defensores, dos carrileros, tres volantes y dos goleadores en la parte ofensiva.

En tanto, el elenco dirigido por Luis Escobar mantiene toda su concentración en su permanencia en la Primera División, aunque ganarle al Decano incrementaría su motivación para buscar cumplir el gran objetivo.

El posible onceno de Olimpia: Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor David Martínez; Rodney Redes, Iván Leguizamón; Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Adrián Alcaraz, Sebastián Ferreira.

Olimpia Tembetary Copa Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
trttt.jfif
Copa Paraguay
Tembetary gana con lo justo y avanza de ronda
Atlético Tembetary venció a Carapeguá y avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 02, 2025 08:44 p. m.
Sol de América.jfif
Copa Paraguay
Salto danzarín a octavos de Copa Paraguay
Sol de América venció por la mínima a Recoleta FC en el juego correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025 y se instaló entre los 16 aspirantes al título.
Septiembre 02, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
12 de Octubre de Itauguá.jfif
Copa Paraguay
12 de Octubre de Itauguá elimina a Guaraní de Fram y accede a octavos
El 12 de Octubre sigue en la Copa Paraguay 2025, tras eliminar este martes a Guaraní de Fram.
Septiembre 02, 2025 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Gzd76mhWQAA0LcE.jpeg
Copa Paraguay
Atractivos duelos por un lugar en octavos
Hoy, tres partidos tienen en su calendario el arranque de la semana 11 de la Copa Paraguay 2025, todos correspondientes a los 16avos de final.
Septiembre 02, 2025 08:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad.jfif
Copa Paraguay
Despedida con goleada incluida la del Patito Aquino
Libertad en juego por los 16avos de final de la Copa Paraguay superó con ampliamente (5-0) al 24 de Setiembre de la ciudad de Areguá y accedió a los octavos de final de la competencia.
Agosto 28, 2025 08:20 p. m.
 · 
Redacción D10
guaaa.jfif
Copa Paraguay
Guaraní avanza a octavos en la Copa Paraguay
El Indio dejó en el camino a Benjamín Aceval, con victoria por 3-0 en la ronda de los dieciseisavos de final.
Agosto 28, 2025 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más