Olimpia busca dar otro paso

Olimpia enfrenta hoy al Atlético Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El partido se disputará en el estadio Luis Salinas, desde las 19:00.

El entrenador Ever Almeida no se guardará nada y pondrá lo mejor de su equipo para esta cita. El Decano necesita sortear esta llave y quedarse con el título para poder acceder a la Copa Libertadores del próximo año.

Según el último entrenamiento, en campo itaugüeño se vería una línea de tres defensores, dos carrileros, tres volantes y dos goleadores en la parte ofensiva.

En tanto, el elenco dirigido por Luis Escobar mantiene toda su concentración en su permanencia en la Primera División, aunque ganarle al Decano incrementaría su motivación para buscar cumplir el gran objetivo.

El posible onceno de Olimpia: Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor David Martínez; Rodney Redes, Iván Leguizamón; Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Adrián Alcaraz, Sebastián Ferreira.