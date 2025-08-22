22 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Objetivo logrado: Paraguay conquista la 20ª medalla

La dupla paraguaya de voley playa conformada por Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, conquistó la medalla de bronce, logrando el objetivo se sumar 20ª preseas en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Agosto 22, 2025 07:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Fiorella Núñez Denisse Álvarez

Fiorella Núñez y Denisse Álvarez conquistaron la medalla de bronce.

Foto: Gentileza - SND

EN DESARROLLO

Juegos Panamericanos Junior Vóley de Playa
