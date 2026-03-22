Nueva ronda para el Rayadito

El juego se disputará en el estadio Gunther Vögel, desde las 18:30. Blas Romero fue designado como árbitro principal, mientras que sus líneas serán Julio Aranda y José Mercado. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar.

Este juego pone en marcha a ambos equipos que apostarán al máximo para obtener la mayor cantidad de puntos, pero los objetivos son muy diferentes: El Rayadito no ganó en la primera rueda, solo empató en cuatro ocasiones y la materia pendiente será capitalizar los tres puntos para pensar en la permanencia. En tanto, el Trico (3°) apunta a ganar el Apertura, aunque para ello necesita realizar una campaña perfecta.

CIFRA. 1-0 culminó el último partido entre los académicos y rayaditos en el Arsenio Erico disputado en la primera fecha.