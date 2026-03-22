22 mar. 2026
Torneo Apertura

Nueva ronda para el Rayadito

Sportivo San Lorenzo vs. Nacional será el primero de los dos partidos de esta jornada de domingo en la Copa de Primera 2026.

Marzo 22, 2026 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Referente. El mediocampista Orlando Gaona Lugo (33) conformará el once titular ante el Santo.

El juego se disputará en el estadio Gunther Vögel, desde las 18:30. Blas Romero fue designado como árbitro principal, mientras que sus líneas serán Julio Aranda y José Mercado. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar.

Este juego pone en marcha a ambos equipos que apostarán al máximo para obtener la mayor cantidad de puntos, pero los objetivos son muy diferentes: El Rayadito no ganó en la primera rueda, solo empató en cuatro ocasiones y la materia pendiente será capitalizar los tres puntos para pensar en la permanencia. En tanto, el Trico (3°) apunta a ganar el Apertura, aunque para ello necesita realizar una campaña perfecta.

CIFRA. 1-0 culminó el último partido entre los académicos y rayaditos en el Arsenio Erico disputado en la primera fecha.

Torneo Apertura San Lorenzo Nacional
Redacción D10
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