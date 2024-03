Nueva aventura de Gustavo Morínigo en Brasil

O Clube do Remo anuncia a contratação do seu novo treinador para a sequência da temporada: Gustavo Morínigo! 📝🦁



Natural do Paraguai, o novo técnico azulino tem 47 anos, é ex-jogador profissional, iniciou sua trajetória como treinador de futebol em 2012 no Nacional/PAR e tem… pic.twitter.com/3LXI7pEfMK