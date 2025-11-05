El entrenador de la Selección Paraguaya Sub 17, Mariano Uglessich, conversó con los medios luego de lo que fue la caída frente a Uzbekistán, por la primera jornada del Grupo J del Mundial que se disputa en Catar.

El DT reconoció que el equipo no pudo hacer lo que tenía planeado y toca corregir algunas cosas para el siguiente lance.

“Perdimos en nuestro debut y cosas que tenemos que revisar. Creo que jugamos ante un gran rival, pero no hicimos el partido esperado. Ellos son un equipo que hacen bien lo que planean, vienen de hacer una grandísima Copa Asia donde salieron campeones”, expresó el DT en zona mixta.

“Nosotros no pudimos hacer pie en el primer tiempo. En el primer tiempo no estuvimos bien, no estuvimos finos. En el segundo tiempo con empuje tuvimos para igualar el partido, pero no se alcanzó”, agregó.

En tanto, el capitán Alan Ledesma, autor del tanto del descuento, declaró igual que el entrenador y agregó que el equipo reaccionó muy tarde como para llevarse otro resultado en el debut.