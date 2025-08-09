09 ago. 2025
Nicole Martínez clasifica a la final A

La abanderada nacional Nicole Martínez logró anotarse en la final A de Remo en los Juegos Panamericanos Junior.

Agosto 09, 2025 
Redacción D10
Nicole Martínez completó una gran clasificación.

Foto: COP

Los Juegos Panamericanos Junior comienzan a tener emociones.Mientras se aguarda la gran fiesta de Inauguración, que se realizará este sábado a las 19.00 en el estadio Defensores del Chaco, ya hubo acción con el remo.

La abanderada nacional Nicole Martínez compitió en la modalidad un par de remos cortos y logró en su serie una autoritaria clasificación para la Final A con un tiempo de 8:15:89.

La remera peleará por las medallas este domingo a las 8.15 en la competencia a desarrollarse nuevamente en la Bahía de Asunción. Nicole defiende su corona dorada conseguida hace 4 años en los Panamericanos Junior de Cali.

