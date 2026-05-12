12 may. 2026
Copa Mundial

Neymar entra en la prelista de Brasil para el Mundial 2026

El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial que se jugará en menos de un mes en EE.UU, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, Davide.

Mayo 12, 2026 10:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar, estrella del fútbol brasileño.

Foto: Gentileza

El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial que se jugará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, David Ancelotti.

“Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos”, explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

La convocatoria de Neymar, de 34 años y jugador del Santos, para la selección de Brasil que acudirá al próximo Mundial se ha convertido en una de las cuestiones más comentadas del país, ya que se le considera un emblema del fútbol brasileño, aunque físicamente no está en su mejor momento.

El exentrenador del Real Madrid, que este mes completa un año como seleccionador brasileño, hasta ahora no había tenido en cuenta al exfutbolista del Barcelona y del PSG y ha reiterado en varias ocasiones que sólo convocará para el Mundial a los jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas.

“Ojalá pueda estar, siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos, y sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol”, declaró recientemente el argentino Leo Messi sobre el delantero del Santos, con quien compartió equipo tanto en el Barcelona como en el París Saint-Germain.

Neymar, que fue campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y que también jugó en el Al Hilal saudí, ha ganado numeros títulos a lo largo de su carrera, incluida la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores

Neymar Brasil Copa Mundial
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