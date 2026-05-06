06 may. 2026
Copa Mundial

¿Escasez de álbumes del Mundial?

Faltan 36 días para la gran cita y existe un furor por los álbumes del Mundial 2026.

Mayo 06, 2026 11:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Locura por completar el álbum del Mundial.

Foto: @RobertoRojas97

Una situación un tanto particular se vive en nuestro país con una repentina escasez de los Álbumes para la edición 2026 del Mundial que se disputará de junio a julio próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para muchos es una cuestión de coleccionismo y otros un tanto por seguir esa tradición de llenar el álbum que hacíamos en la infancia. La cuestión además guarda un condimento especial, ya que se da el retorno de la selección paraguaya luego de 16 años.

Según varios reportes que nos hicieron llegar y también constatar luego de visitar diferentes comercios, varios locales habilitados se encuentran sin stock y recién la próxima semana habría una nueva reposición de producto.

COMPLETO. El matemático argentino, Teo López Puccio, hizo un cálculo de probabilidades y como la composición de los sobres es aleatoria, se necesitarían un promedio de 1045 paquetes para poder llenar el álbum completo. Traducido a nuestra economía y en el hipotético caso que propone, en el que no se podría intercambiar figuras, se estarían pagando cerca de Gs. 8.360.000.

Copa Mundial Paraguay Fútbol Internacional
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