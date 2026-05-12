12 may. 2026
Copa Mundial

Carvajal, fuera de la prelista de España, se queda sin Mundial

Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, no disputará el Mundial de este verano al quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores que dio Luis de la Fuente el lunes, y que es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo.

Mayo 12, 2026 09:57 a. m. • 
Por Redacción D10
1235267198.jpeg

Dani Carvajal, futbolista español del Real Madrid.

Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, no disputará el Mundial de este verano al quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores que dio Luis de la Fuente el lunes, y que es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo.

Un Carvajal que, según pudo saber EFE, ve así cómo se le escapa uno de sus objetivos para esta temporada, al no haber tenido continuidad en el Real Madrid con tres lesiones que han lastrado su puesta a punto, más aún tras la rotura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024 y que cambió su hoja de ruta.

238 días de baja para un Carvajal que volvió al final de la pasada temporada y que esperaba en la actual recuperar su mejor estado de forma. Sin embargo, no ha sido así.

El lateral derecho solo ha disputado 885 minutos divididos en 20 encuentros y tuvo que volver a pasar por quirófano el 28 de octubre para someterse a una artroscopia en la que se le retiró un “cuerpo libre articular” que le causó problemas en la rodilla operada en 2024.

Además, una lesión muscular y, en las últimas fechas, una fisura en el pie, le han hecho perder el ritmo necesario para que Luis de la Fuente contara con él en la prelista de cara al Mundial, torneo que le faltaba por añadir a sus vitrinas tras lograr la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.

Carvajal ha sido internacional en 51 ocasiones, Debutó el 4 de septiembre de 2014 en la derrota de España ante Francia (1-0) en un amistoso en Saint Denis y su último encuentro fue el pasado 4 de septiembre ante Bulgaria en Sofía (0-3) en partido de la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial.

Por otro lado, si hay tres compañeros suyos del Real Madrid en dicha prelista: el central Dean Huijsen, el lateral zurdo Fran García y el delantero Gonzalo García. El primero es el que más opciones tiene de estar en la lista final.

Una prelista de Luis de la Fuente que entregó durante la jornada del lunes a la FIFA y que, según la normativa de esta y a diferencia de ediciones anteriores, en caso de contratiempo, el técnico deberá acudir a la ella para cubrir ausencias en forma de lesión, siempre 24 horas antes del debut como límite; fecha que, para España, sería el 14 de junio, ya que al día siguiente se estrena frente a Cabo Verde.

Antes, el 25 de mayo, Luis de la Fuente hará oficial la lista de jugadores que iniciarán la concentración en la Ciudad Del Fútbol de Las Rozas el 30.

Dani Carvajal Real Madrid Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gastón Olveira Roberto Fernández
Copa Mundial
Arqueros trabajan con vistas al Mundial
La Selección Paraguaya informó que tres arqueros del plano local trabajarán este martes, apuntando a la Copa del Mundo.
Abril 21, 2026 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
juan gabriel benitez_57271441.jpg
Copa Mundial
Juan Gabriel Benítez va al Mundial 2026
Paraguay volverá a tener representación en la Copa del Mundo 2026.
Abril 09, 2026 01:03 p. m.
 · 
Redacción D10
55171352717_90bae97b02_k.jpg
Copa Mundial
Actualizan horario del partido de Paraguay
La FIFA hizo una actualización en el horario del segundo partido de Paraguay en la Copa del Mundo.
Abril 01, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Irak v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament Final
Copa Mundial
Irak derrota a Bolivia y gana el último boleto para la Copa Mundial
La selección de Irak derrotó hoy por 2-1 a Bolivia y se adjudicó el último boleto disponible para la Copa Mundial de fútbol a la que regresa después de 40 años de ausencia.
Abril 01, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL
Copa Mundial
Bolivia, por el pase a la Copa del Mundo
Las selecciones de Bolivia e Irak se enfrentarán hoy, desde las 00:00, en el Estadio BBVA de México por la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026.
Marzo 31, 2026 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERS
Copa Mundial
Paraguay conocerá a su rival en el Mundial
Kosovo se enfrenta hoy a las 15:45 en Pristina a Turquía en un choque decisivo por una de las últimos plazas en el Mundial de 2026, en medio de euforia y máxima expectativa en el país balcánico, que desde su independencia en 2008 sigue luchando por un reconocimiento más amplio como nación.
Marzo 31, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más