11 jun. 2026
Copa del Mundo

Corea del Sur vs. Chequia: Paso a paso

Corea del Sur y Chequia se miden esta noche en el Estadio Guadalajara por la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo.

Junio 11, 2026 06:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Corea del Sur

Foto: Gentileza - Corea del Sur

Mundial FIFA 2026 Corea del Sur República Checa
Redacción D10
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