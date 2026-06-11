Corea del Sur vs. Chequia: Paso a paso

La Selección Paraguaya completó este jueves su última práctica antes de su esperado estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, en un duelo que marcará el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol mundial.
La selección mexicana recibirá a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de fútbol, en un partido clave para ambos cuadros, pero sobre todo para los anfitriones, obligados a tener una buena presentación que ilusione a su afición.