11 jun. 2026
Copa del Mundo

Corea del Sur parte como favorito ante República Checa

Corea del Sur partirá esta noche como favorito para imponerse a la República Checa, que vuelve a un Mundial después de 20 años, en la presentación de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Junio 11, 2026 02:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Corea del Sur

Corea del Sur tiene un juego veloz y dinámico.

Foto: Gentileza - Corea del Sur

Ambos integrantes del grupo A, se medirán en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al oeste de la capital mexicana.

Los Guerreros de Taeguk son la selección asiática que más mundiales ha disputado; en esta, su duodécima participación, llegan con la misión de igualar aquel cuarto lugar que obtuvieron en la edición 2002, cuando, como uno de los anfitriones, terminaron en la cuarta posición.

Para la República Checa, será apenas su segunda participación. En la primera en Alemania 2006 no superaron la fase de grupos.

Corea del Sur, dirigido por el seleccionador Hong Myung-bo, parte como favorito gracias a su juego veloz y dinámico en las transiciones generadas por Lee Kang-in, centrocampista del Paris Saint-Germain, que suele coronar con la efectividad de Son Heung-min, estelar de Los Angeles FC.

En la última línea, a pesar de contar con la solidez de Kim Min-jae, figura del Bayern Munich, los Guerreros de Taeguk suelen dejar espacios con sus hombres de media cancha que propician que los rivales los tomen en inferioridad numérica.

De su lado, la República Checa, del seleccionador Miroslav Koubek, intentará imponer el juego fuerte y de choque para quebrar la defensa asiática.

La principal virtud de los checos radica en su rigor táctico y el orden en su bloque bajo que les permite saltar líneas para ir al ataque, una estrategia que les permitió superar las exigentes repescas europeas.

En el ataque cuentan un buen juego aéreo y con la verticalidad de Patrik Schick, estrella del Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga y en el medio campo tienen el liderazgo del experimentado Tomás Soucek, quien será fundamental a la hora de frenar el ritmo rápido que intentará imponer el rival.

- Alineaciones probables:

Corea del Sur: Kim Seung-yu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Wi-je Lee, Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min, Oh Hyeon-gyu. Seleccionador: Hiong Myung-bo.

República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robi Hranac, Ladislav Krejci, Vladimir Coufal; Vladimir Darida, Tomas Soucek, Jaroslav Zeleny, Adam Lozek, Pavel Sulc; Patrick Schick. Seleccionador: Miroslav Koubek.

Árbitro: Amin Mohamed, de Egipto.

Estadio: Akron, en Guadalajara (oeste de México).

Hora: 23.00 horas

Mundial FIFA 2026 Corea del Sur República Checa
Redacción D10
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