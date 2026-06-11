¡Cuenta regresiva! Paraguay cerró su preparación y palpita el gran debut ante Estados Unidos

La Albirroja completó este jueves su último ensayo antes de su esperado estreno en el Mundial de la FIFA 2026, donde mañana enfrentará a Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, desde las 22:00, en un duelo que marcará el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol mundial.

La movilización se llevó a cabo en el Spartan Soccer Complex, campamento base del seleccionado nacional durante la fase de grupos, en una jornada que contó con los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación.

Ajustes finales antes del gran desafío

Bajo la conducción del entrenador Gustavo Alfaro, el plantel desarrolló una intensa sesión de trabajo enfocada en los últimos detalles tácticos y físicos de cara al debut. La práctica comenzó con tareas de activación coordinativa y ejercicios de velocidad de reacción, buscando afinar la puesta a punto del equipo.

Posteriormente, los futbolistas participaron de juegos recreativos, trabajos de posesión de balón y movimientos tácticos específicos, en una señal clara de que el cuerpo técnico ya tiene prácticamente definido el plan para enfrentar al conjunto anfitrión.

La ilusión de todo un país

El ambiente en el campamento albirrojo refleja entusiasmo y confianza. Paraguay vuelve a disputar una Copa del Mundo después de una larga ausencia, y la expectativa crece a medida que se acerca la hora del debut.

La próxima actividad oficial será este jueves por la tarde en el Los Angeles Stadium, escenario del compromiso inaugural para la selección nacional. Allí, el director técnico Gustavo Alfaro y el mediocampista Diego Gómez brindarán la conferencia de prensa oficial previa al encuentro.

Con los últimos ajustes realizados y la ilusión intacta, la Albirroja ya está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista, cuando salte al campo este viernes para enfrentar a Estados Unidos en uno de los partidos más esperados por la afición paraguaya.