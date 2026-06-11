11 jun. 2026
Copa del Mundo

México vs. Sudáfrica: Paso a paso

México y Sudáfrica chocan este jueves por la primera fecha del Grupo A en el estadio Ciudad de México.

Junio 11, 2026 03:53 p. m. • 
Por Redacción D10
México vs. Sudáfrica

Mundial FIFA 2026 México Sudáfrica
Redacción D10
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