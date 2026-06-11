México vs. Sudáfrica: Paso a paso

La selección mexicana recibirá a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de fútbol, en un partido clave para ambos cuadros, pero sobre todo para los anfitriones, obligados a tener una buena presentación que ilusione a su afición.
Este jueves se inicia la Copa del Mundo 2026 y el arbitraje paraguayo retorna al máximo evento de selecciones casi ocho años después. En el México vs. Sudáfrica, dos jueces guaraníes estarán presentes.
La espera terminó para la Copa del Mundo 2026. La máxima fiesta del fútbol se pone en marcha este jueves con dos encuentros. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo los partidos de hoy jueves 11 de junio.