11 jun. 2026
Copa del Mundo

“Dai Dai” retumbó en el mítico estadio Azteca

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. Encabezó una sensual coreografía junto a bailarines vestidos de ropa deportiva.

Junio 11, 2026 03:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Mundial de la FIFA 2026: Inauguración

Show musical en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). EFE

Foto: Sashenka Gutiérrez/EFE

Shakira vuelve al escenario del Mundial. “Dai Dai” retumbó en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México en la culminación de una corta ceremonia de apertura que antecedió el partido inaugural del torneo de 2026, entre el anfitrión y Sudáfrica.

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy, constataron periodistas de la AFP. Encabezaba una sensual coreografía junto a bailarines vestidos de ropa deportiva.

Shakira antes presentó el himno “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010.

La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un “Bienvenidos a México” en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También participaron bailarines vestidos de dorado -con balones de oro en las manos- que bordeaban el escenario, que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego del Azteca, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, después de 1970 y 1986, y está repleto con los casi 81.000 asientos que tiene de capacidad ocupados.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico “Oye mi amor”. Los acompañaron los bailarines con los trajes indígenas moviendo los vistosos penachos en movimientos rockeros.

El cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y J Balvin también se presentaron.

El público coreaba las canciones. Fuegos artificiales salían del escenario dorado.

"¡Viva México!”, gritaron más de una vez hasta después de los fuegos que llenaron el arco exterior con colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana al culminar la ceremonia.

El tenor italiano Andrea Bocelli debe aún interpretar el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, una mezcla de ópera y música electrónica.

Mientras se realizaba la inauguración, en distintos puntos del sur de Ciudad de México se registraban manifestaciones de distintos grupos sociales, en su mayoría de familiares de desaparecidos y maestros en huelga.

Los activistas se empezaron a reunir desde temprana hora con la intención de acercarse al Azteca, pero en su camino se toparon con fuertes despliegues policiales que los mantienen lejos del coloso deportivo, sin impedir la llegada de los aficionados.

México Mundial
Redacción D10
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