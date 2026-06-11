Gran show musical en la inauguración del Mundial 2026

El espectáculo se desarrollaba sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico ‘Oye mi amor’, seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.

El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas -con grandes penachos- y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio. "¡Viva México!”, gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.

Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenará la canción “Dai Dai” junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Los Angeles Azules y Belinda en la Inauguración del Mundial.#CopaMundialFIFApic.twitter.com/t6bqkIixcm — El Rey Del Botchausen 🧛 (@milogarcia99) June 11, 2026

SHAKIRA PRESENTANDO LA CANCIÓN DEL MUNDIAL EN EL AZTECA.



Aura. 🚬 pic.twitter.com/9fb70ooAq3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026

La banda de rock Maná y la cantante mexicana Lila Downs se apuntaron el arranque del show musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, dijo Lila Downs quien vistió un huipil blanco.

Con su emblemática canción ‘Oye mi amor’, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

MANÁ Y LA GENTE EN EL ESTADIO AZTECA.



ARRANCA EL MUNDIAL. 🍿🚬 pic.twitter.com/yOfM3avvBe https://t.co/jUeRYmu0fG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 11, 2026

El emblemático recinto capitalino se convierte así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.