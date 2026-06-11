11 jun. 2026
Copa del Mundo

Gran show musical en la inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el jueves con una ceremonia inaugural que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Junio 11, 2026 03:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Inauguración del Mundial de la FIFA 2026

Shakira se robó toda la atención en la inauguración del Mundial.

Foto: Gentileza

El espectáculo se desarrollaba sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico ‘Oye mi amor’, seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.

El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas -con grandes penachos- y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio. "¡Viva México!”, gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.

Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenará la canción “Dai Dai” junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

La banda de rock Maná y la cantante mexicana Lila Downs se apuntaron el arranque del show musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, dijo Lila Downs quien vistió un huipil blanco.

Con su emblemática canción ‘Oye mi amor’, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

El emblemático recinto capitalino se convierte así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo México
Redacción D10
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