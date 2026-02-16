16 feb. 2026
Eden Hazard: “Ahora me siento más taxista que futbolista”

Eden Hazard, exjugador del Real Madrid retirado hace casi tres años a causa de los problemas físicos, reconoció que actualmente se siente “más taxista que futbolista” por la vida tranquila que lleva como padre de cinco hijos.

“Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien”, expresó el belga en una entrevista concedida al periódico inglés ‘The Guardian’.

“La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol sino en todo”, completó Hazard, que reconoció que Madrid sigue siendo su residencia habitual por “la familia, los niños, el clima y la comida”.

El extremo, que fichó por el Real Madrid en junio de 2019 procedente del Chelsea por una cifra cercana a los 100 millones de euros, solo pudo disputar 76 partidos con el club blanco debido a los continuos problemas físicos que sufrió durante su esa etapa.

“Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más. Veo mi vida como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos. Esa es la vida que quiero”, subrayó.

Hazard alcanzó su apogeo futbolístico durante su etapa en el Chelsea, donde conquistó dos Premier League y dos Ligas Europa, entre otros títulos, y llegó a coincidir con José Mourinho como entrenador.

“La Premier League es más física, no paras de correr. LaLiga es más técnica. En España puedes gestionar los partidos, en Inglaterra no hay descanso durante 90 minutos”, aseguró.

Sobre el técnico portugués, recordó una anécdota: “Tengo muchas historias con él. Una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol y la forma en la que confiaba en los jugadores. Entrenar con él era increíble”.

Uno de los recuerdos más especiales de Hazard es el Mundial de Rusia 2018, donde ensalzó el papel que realizaron en la competición al terminar en tercera posición.

“Fue increíble. Jugué con mi hermano y ser capitán de mi país fue algo único. Aunque no ganamos, hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso”, afirmó.

