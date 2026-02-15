El Rayo se da un festín ante Atlético de Madrid

A 15 kilómetros de Vallecas se celebró el ‘partido del destierro’, como lo denominó la afición del Rayo, que hace tres días recibió la noticia de que el derbi no podría disputarse en su estadio por el estado del césped, recién cambiado, y que para LaLiga no estaba en óptimas condiciones.

El hartazgo por esta situación provocó que Butarque luciera con un ambiente desangelado en sus gradas, puesto que más de la mitad de los 13.000 abonados del equipo vallecano no se desplazaron hasta Leganés.

‘Presa vete ya’ fue el recibimiento que tuvo Raúl Martín Presa, el máximo dirigente del Rayo, al palco de Butarque apenas dos minutos antes del inicio del partido, que comenzó con un equipo, el Atlético de Madrid, tratando de proponer y buscar la posesión, y el otro, el vallecano, buscando la fórmula de no ser sometido.

La primera ocasión clara del encuentro llegó a los nueve minutos por parte del Atlético, que pudo marcar tras una buena jugada que comenzó por la derecha con un centro de Nahuel Molina que cazó en el segundo palo Nico González, cuyo remate en el aire tocó en Nobel Mendy y se estrelló en el larguero cuando Augusto Batalla estaba batido.

Esos fueron los mejores minutos del conjunto rojiblanco, en el que hubo nueve cambios respecto a la goleada 4-0 al Barcelona del pasado jueves. Tal fue su dominio sobre el Rayo que hubo jugadas en las que los franjirrojos defendieron casi con sus once jugadores en el área.

Los pocos espacios que dejó el Rayo en su defensa obligaron al Atlético a buscar nuevos recursos ofensivos y, por tanto, otra ocasión muy clara llegó con un disparo de Álex Baena que se fue por encima del travesaño.

El Rayo despertó mediada la primera parte y lo hizo con la imaginación que le puso por el costado derecho el internacional marroquí Ilias Akhomach, que desesperó a la zaga del Atlético, que sufrió mucho para frenarle.

Sin embargo, el primer aviso del Rayo llegó por la otra banda gracias a una recuperación de ‘Pacha’ Espino que terminó con un disparo por bajo del uruguayo que despejó Jan Oblak y que sirvió para que su equipo se creyese que podía marcar, algo que hizo poco después cuando una buena jugada de Ilias y Ratiu terminó con un pase al corazón del área que recogió Fran Pérez para fusilar al portero esloveno sin oposición.

La alegría de la afición rayista no hizo olvidar su enfado con Presa, al que volvieron a devolverle cánticos de ‘vete ya’ en plena celebración del gol, igual que ocurrió antes del descanso cuando Oscar Valentín aprovechó un remache de Oblak a disparo de Isi Palazón para marcar el segundo.

En la segunda parte, el partido decayó mucho en intensidad porque el Rayo evitó comprometerse con el balón en los pies, se mostró muy solido en defensa sin perder sus líneas de fuera de juego, y el Atlético tampoco dio sensación de querer remontar imprimiendo una marcha más que su rival, sobre todo a nivel de intensidad.

El carrusel de cambios que hubo en ambos equipos tampoco benefició al ritmo del partido y de ello se contagiaron los jugadores del Atlético, que apenas inquietó la portería del Rayo hasta el minuto 62, en que Nico González, con una buena jugada individual aunque algo escorada a la izquierda, obligó a estirarse a Batalla.

El Rayo, sin prisa, esperó su oportunidad y ésta llegó a los 75 minutos tras un córner que Álvaro García aprovechó para poner un balón medido al segundo palo para que Nobel Mendy, de cabeza sin oposición, marcase el tercero.

Con ese marcador, el partido quedó visto para sentencia y solo alguna acción puntual, como un remate de espuela del uruguayo José María Giménez que despejó Batalla, levantó al público de sus asientos.

Con la victoria, el Rayo suma 25 puntos y sale del descenso y el Atlético de Madrid, con 45, pierde la tercera posición y cae a la cuarta, empatado con el Villarreal.

Ficha técnica:

3 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, ‘Pacha’ Espino; Oscar Valentín, Gumbau (Unai López, m.83); Akhomach (Nteka, m.73), Isi (Pedro Díaz, m.64), Fran Pérez (Álvaro, m.64); y De Frutos (Jozhua, m.64).

0 - Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Lenglet (Lookman, m.63), Ruggeri (Obed Vargas, m.57); Álex Baena (Julián Álvarez, m.57), Johnny Cardoso (Marcos Llorente, m.63), Rodrigo Mendoza (Le Normand, m.56), Nico González; Almada y Sorloth.

Goles: 1-0: M.40 Fran Pérez; 2-0: M.44 Oscar Valentín; 3-0: M.75 Mendy.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité vasco). Amonestó a Álvaro (90+2), del Rayo; y a Johnny (m.29), Rodrigo Mendoza (52) y Llorente (70), del Atlético.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Butarque, en Leganés (Madrid), ante 5.335 espectadores. EFE