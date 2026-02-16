Un doblete de Darwin Núñez para el Al Hilal

El uruguayo, que sólo puede jugar la Champions con el Al Hilal por la llegada al equipo del francés Karim Benzema, abrió el marcador a los 19 minutos en el Kingdom Arena de Riad.

El maliense Brahima Diarra reequilibró el duelo en el 32 para establecer el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Darwin Núñez completó el doblete y selló el triunfo del Al Hilal en el 72 al aprovechar un servicio desde la derecha de Sultan Mandash.

El Al Hilal lidera el grupo Oeste con siete victorias y un empate en ocho jornadas. Suma 22 puntos, cinco más que el Al Ahli también saudí.