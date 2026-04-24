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Nacional vs. Recoleta: Paso a paso
Nacional y Recoleta se encargan de abrir el 18° capítulo del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Abril 24, 2026 05:18 p. m. •
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