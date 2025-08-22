Nacional se queda con las ganas

Nacional pagó caro dos cosas en el empate 1 a 1 contra Tembetary: no haber ampliado el marcador cuando pudo hacerlo y haber quedado con diez hombres tras la expulsión de Hugo Benítez, en una acción irresponsable del goleador académico.

Los locales tuvieron una primera mitad bastante óptima, ocupando el terreno contrario permanentemente. Arrúa fue un conductor sapiente de la Academia mientras el físico le dio; Valdez le imprimía vértigo ofensivo al ataque, mientras Benítez se mostraba siempre picando en los espacios vacíos.

El primer gol del encuentro fue un buen contragolpe protagonizado por estos dos últimos. Valdez habilitó en buena forma a Benítez a las espaldas de la defensa de Tembetary, y este definió cruzado a la salida del arquero. Con pelotas cruzadas al área siguió llevando peligro de gol, pero no logró marcar.

Apenas arrancó la segunda etapa, Benítez se fue expulsado por doble amonestación y Tembetary ya no tenía excusas para envalentonarse. Así Paul Charpentier y Francisco Esteche inquietaron el área de Nacional, pero el partido parecía que terminaría con la victoria del local. Hasta que en el minuto 89 Estiven Pérez conectó de cabeza un centro de Rodrigo Rojas y puso la paridad, a esa altura justa.

Fue un empate, finalmente, que impide que Nacional se ponga como provisorio único escolta del puntero, Cerro Porteño. Para Tembetary es casi agua en el desierto.