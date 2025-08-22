22 ago. 2025
Torneo Clausura

Nacional se queda con las ganas

Sobre el final del partido, Tembetary se lo empató 1 a 1 y Nacional se quedó con las ganas de seguir más de cerca a Cerro Porteño.

Agosto 22, 2025 08:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional Atlético Tembetary

Paridad. Fue un juego trabado que terminó en empate en Barrio Obrero.

FOTO: COPA DE PRIMERA.

Nacional pagó caro dos cosas en el empate 1 a 1 contra Tembetary: no haber ampliado el marcador cuando pudo hacerlo y haber quedado con diez hombres tras la expulsión de Hugo Benítez, en una acción irresponsable del goleador académico.

Los locales tuvieron una primera mitad bastante óptima, ocupando el terreno contrario permanentemente. Arrúa fue un conductor sapiente de la Academia mientras el físico le dio; Valdez le imprimía vértigo ofensivo al ataque, mientras Benítez se mostraba siempre picando en los espacios vacíos.

El primer gol del encuentro fue un buen contragolpe protagonizado por estos dos últimos. Valdez habilitó en buena forma a Benítez a las espaldas de la defensa de Tembetary, y este definió cruzado a la salida del arquero. Con pelotas cruzadas al área siguió llevando peligro de gol, pero no logró marcar.

Apenas arrancó la segunda etapa, Benítez se fue expulsado por doble amonestación y Tembetary ya no tenía excusas para envalentonarse. Así Paul Charpentier y Francisco Esteche inquietaron el área de Nacional, pero el partido parecía que terminaría con la victoria del local. Hasta que en el minuto 89 Estiven Pérez conectó de cabeza un centro de Rodrigo Rojas y puso la paridad, a esa altura justa.

Fue un empate, finalmente, que impide que Nacional se ponga como provisorio único escolta del puntero, Cerro Porteño. Para Tembetary es casi agua en el desierto.

Torneo Clausura Nacional Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
prrieto.jfif
Torneo Clausura
Trinidense-Nacional, duelo prometedor
El último partido de la fecha 8 del Torneo Clausura tendrá como protagonistas al 4° y 5° ubicados, Sportivo Trinidense y Nacional, respectivamente, dos de los animadores más interesantes que hasta ahora ha dado el campeonato.
Agosto 17, 2025 09:11 a. m.
dsdsddd.jfif
Torneo Clausura
Un clásico blanco y negro sin margen de error
Olimpia y Libertad protagonizarán desde las 16:00 horas una nueva edición del clásico blanco y negro del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco.
Agosto 17, 2025 09:03 a. m.
ACT_2385_2_62544499.JPG
Torneo Clausura
Cerro Porteño gana un partidazo y es más puntero que nunca
Cerro Porteño derrotó por 4-3 a Guaraní y se afianza en la cima del torneo Clausura 2025.
Agosto 16, 2025 08:44 p. m.
20250816_091619.jpg
Torneo Clausura
Guaraní - Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico a partir de las 18:30 por la fecha 8 del torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
20250816_165027.jpg
Torneo Clausura
Luqueño se mete en la pelea y acrecienta la crisis en Ameliano
Sportivo Luqueño se aprovechó del mal momento de Ameliano para vencerlo en su Fortaleza y meterse en la zona alta del torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
20250816_091619.jpg
Torneo Clausura
La punta en juego en Barrio Obrero
Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico en duelo de escolta contra puntero en el torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más