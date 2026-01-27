Nacional consigue una gran remontada ante Luqueño en Itauguá

Luqueño y Nacional, dos de los tradicionales equipos, ofrecieron un atractivo partido en la ciudad de Itauguá.

El Auriazul arrancó el partido ganando pero con el correr del encuentro la Academia supo aprovechar las oportunidades para culminar dando vuelta el resultado para el 2-1 final. El tanto de Luqueño llegó en la primera mitad, por intermedio de Paul Riveros a los 41 minutos. El zaguero aprovechó el lanzamiento de esquina para elevarse y aplicar el testazo y así vencer cualquier reacción del portero Santiago Rojas. Cabe destacar que los primero 45 minutos los luqueños manejaron mejor el balón.

Ya en el segundo tiempo, a poco del inicio el equipo de Felipe Giménez replicó la acción del rival. También un tiro de esquina fue el punto de partida para el grito sagrado. En esta ocasión el defensor central, Gastón Benítez de cabeza decretó el empate 1-1 a los 47'.

Posteriormente, las acciones fueron muy divididas con pocas aproximaciones. El ambiente del partido apuntaba al empate. Sin embargo sobre el final con más empuje que buen fútbol, Hugo Adrián Benítez (88'), otra vez de cabeza, convertía el tanto para la remontada del Trico.

Nacional de esta manera confirma un arranque auspicioso en el Apertura sumando todos los puntos en las dos primeras fecha del torneo. Su próximo rival será el 2 de Mayo, este sábado, desde las 18:00 en el Arsenio Erico.