¡Alfaro tocó el cielo! El DT calificó la eliminación de Alemania como la mayor hazaña de su carrera.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, dejó una de las declaraciones más impactantes de la noche.

El seleccionador albirrojo, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró que el triunfo ante los germanos representa el momento más importante de toda su trayectoria como entrenador. En conferencia de prensa, el estratega no ocultó la emoción y fue contundente al describir la dimensión de la gesta conseguida por sus dirigidos.

“Es la victoria más grande en mi carrera de entrenador”. Incluso fue más allá al expresar el enorme significado personal de la clasificación. “Para mí, fue la victoria más grande de mi vida y ojalá que tengamos otra”. Alfaro destacó la dificultad del compromiso ante una de las selecciones más poderosas del planeta y remarcó que Paraguay volvió a competir desde un escenario de desventaja, una situación que, según él, el equipo aprendió a afrontar durante todo el proceso. “Fue muy difícil, muy compleja. Sabíamos. Para nosotros no es nada nuevo plantear un partido desde la adversidad, desde la inferioridad. Eso no hace que nosotros no entendamos que nosotros podíamos hacer partido”.

El entrenador también reconoció la jerarquía del rival y valoró la entrega de sus futbolistas, quienes resistieron durante los 120 minutos y luego se impusieron desde los doce pasos gracias a una actuación memorable del arquero Orlando Gill. “Si había diferencia con otros rivales, con más razón con Alemania. Uno se siente feliz por la respuesta de los jugadores. Se los agradecí en el vestuario”, manifestó. Las palabras de Alfaro reflejan la magnitud de una noche que ya quedó grabada en la historia del fútbol paraguayo. La Albirroja volvió a demostrar que la entrega, la disciplina táctica y el espíritu de lucha pueden derribar cualquier pronóstico, incluso ante una tetracampeona del mundo como Alemania.

Ahora, Paraguay sueña en grande y su entrenador también: Después de la victoria más importante de su vida, quiere seguir escribiendo páginas doradas en el Mundial 2026. La Albirroja aguarda por su rival para los octavos de la competencia, que saldrá de la serie entre Francia y Suecia.