Morínigo, ya recuperado, podría medir al Trico

El guardameta había recibido el alta médica hace 15 días, sin embargo resintió la molestia, obligándolo a retomar los trabajos de fisioterapia. Ahora, el cuerpo técnico recibió el alta definitiva del portero, uniendo a los trabajos con el plantel principal en el complejo de entrenamientos en Fernando de la Mora, Zona Norte.

El Gumarelo en la fecha 14 tendrá que visitar a Nacional en el estadio Arsenio Erico, este sábado, desde las 19:30.

El titular de Libertad, Rubén Di Tore en charla con FALG por la 1080 AM se refirió al bajo nivel del arbitraje en Paraguay. “Siempre hay disconformidad por parte de los equipos”.

