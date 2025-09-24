24 sept. 2025
Libertad

Morínigo, ya recuperado, podría medir al Trico

Larga espera la de Rodrigo Morínigo, portero de Libertad, que ya se encuentra totalmente recuperado de la rotura fibrilar que sufrió el 10 de agosto en el duelo ante Recoleta FC.

Septiembre 24, 2025 08:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Rodrigo Morínigo_63233043.jfif

Todo listo. Morínigo recuperado después de 6 semanas.

El guardameta había recibido el alta médica hace 15 días, sin embargo resintió la molestia, obligándolo a retomar los trabajos de fisioterapia. Ahora, el cuerpo técnico recibió el alta definitiva del portero, uniendo a los trabajos con el plantel principal en el complejo de entrenamientos en Fernando de la Mora, Zona Norte.

El Gumarelo en la fecha 14 tendrá que visitar a Nacional en el estadio Arsenio Erico, este sábado, desde las 19:30.

El titular de Libertad, Rubén Di Tore en charla con FALG por la 1080 AM se refirió al bajo nivel del arbitraje en Paraguay. “Siempre hay disconformidad por parte de los equipos”.

Libertad Torneo Clausura Recoleta
Redacción D10
