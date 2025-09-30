Misiones Jesuíticas de Trinidad será escenario del Trans Itapúa Bike 2025

Por Antonio Rolín - Corresponsal de Itapúa

Las imponentes Misiones Jesuíticas del distrito de Santísima Trinidad será escenario de una nueva edición del Trans Itapúa Bike 2025, competencia de ciclismo de montaña que reúne a cientos de corredores del continente.

La actividad se ha consolidado plenamente como uno de los eventos deportivos más esperados del departamento y se desarrollará este domingo 5 de octubre.

En ese sentido, este martes en la Gobernación de Itapúa se realizó el lanzamiento del Trans Itapúa Bike 2025 y contó con la presencia del gobernador Javier Pereira; el organizador y director del evento Juan Andrés Szopa; la jefa regional de la Senatur Lara Chamorro, entre otras autoridades departamentales y miembros de la organización.

En la oportunidad, Juan Andrés Szopa brindó detalles de la competencia que tendrá lugar este domingo 05 de octubre en la localidad de Santísima Trinidad. Asimismo, destacó el imponente circuito que tendrá la prueba- nada más y nada menos que las Misiones Jesuíticas; como también la incorporación de la categoría kids, los diferentes tramos y la participación de ciclistas de la región.

Por otra parte, el organizador agradeció el valioso apoyo de la Gobernación de Itapúa y de las demás instituciones que hacen posible la organización.

Por su parte, el Gobernador de Itapúa, Javier Pereira, resaltó la importancia de esta competencia para el departamento. “Andar en bicicleta no solo es importante para la salud, sino también para el impulso de la economía regional, porque hoy Itapúa se ha convertido en un foco deportivo de gran nivel. Debemos cuidar y promover este tipo de eventos para que cada visitante se sienta como en casa. Deseo muchos éxitos a todo el Comité Organizador”, expresó.

Cabe resaltar que en el marco del lanzamiento del evento, la directora regional de la Senatur, Lara Chamorro, hizo entrega de la declaración de Interés Turístico Nacional del Trans Itapúa Bike 2025, destacando su valor cultural, deportivo y turístico para la región y el país.

Asimismo, en la ocasión se proyectó el video del evento y la presentación de la música oficial del Trans Itapúa Bike 2025, adelantando la emoción y la energía que se vivirá este domingo durante la competencia.

El cupo es limitado y las inscripciones ya están habilitadas para quienes deseen formar parte de esta experiencia deportiva de gran nivel. Los mismos tienen un costo de Gs. 150.000, hasta el 30 de setiembre, y Gs. 200.000 del 01 al 05 de octubre. En tanto, las inscripciones para los niños tienen un costo de Gs. 50.000.

Cabe señalar que competencia es organizada por Consur Bike Club, con el respaldo de la Federación Paraguaya de Ciclismo, la Unión Internacional de Ciclistas (UCI), la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Itapúa y la Municipalidad de Trinidad.