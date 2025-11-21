21 nov. 2025

Adam Bareiro: “Fui de menos a más en Fortaleza”

Adam Bareiro, delantero de Fortaleza de Brasil, habló de su gran presente tras una nueva conquista para su equipo.

Noviembre 21, 2025 01:09 p. m. • 
Por Redacción D10
G6SjCtVasAAGe93.jpg

Adam Bareiro, delantero del Fortaleza de Brasil.

El delantero paraguayo Adam Bareiro, autor del primer gol en la victoria de Fortaleza por 3-2 ante Bahía por la fecha 18 del campeonato brasileño, charló con Fútbol a lo Grande de su presente goleador.

El atacante guaraní habló y fue consiente de que le costó la adaptación. “Fui de menos a más en Fortaleza. Por suerte están llegando los goles”, indicó.

Adam también manifestó que tenerlo a Martín Palermo de entrenador es clave. “Es espectacular, es un orgullo para mí”, manfiestó.

Sobre su futuro, teniendo en cuenta de que Fortaleza está peleando el descenso, Adam fue muy claro. “Tengo contrato por dos años, el club compró el 50% de mi pase”, cerró.

Redacción D10
