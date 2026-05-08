Mirando el promedio y el acumulativo

No serán partidos por cumplir, ya que todos juegan por algo.

Los puntos en disputa son vitales para la tabla del promedio y la tabla acumulativa para las clasificaciones a los torneos internacionales del próximo año, por lo que todos los equipos buscarán terminar de la mejor forma posible el Apertura.

San Lorenzo y Rubio Ñu están en zona de descenso directo, mientras que Luqueño, Trinidense y Ameliano están ahí cerca y no pueden ceder. También resta por definir qué equipo será el subcampeón del Apertura. Por ahora es Cerro (34 puntos), pero ese lugar lo podrían ocupar Nacional (32), Ameliano (30) y hasta Libertad (27).