08 may. 2026
Torneo Apertura

Mirando el promedio y el acumulativo

Pese a que el título de campeón ya se definió a favor de Olimpia tras la fecha 19 del Torneo Apertura 2026, aún quedan 18 partidos (tres fechas) para que se baje definitivamente el telón del primer campeonato del año.

Mayo 08, 2026 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores de San Lorenzo celebran un gol.

Foto: Gentileza

No serán partidos por cumplir, ya que todos juegan por algo.

Los puntos en disputa son vitales para la tabla del promedio y la tabla acumulativa para las clasificaciones a los torneos internacionales del próximo año, por lo que todos los equipos buscarán terminar de la mejor forma posible el Apertura.

San Lorenzo y Rubio Ñu están en zona de descenso directo, mientras que Luqueño, Trinidense y Ameliano están ahí cerca y no pueden ceder. También resta por definir qué equipo será el subcampeón del Apertura. Por ahora es Cerro (34 puntos), pero ese lugar lo podrían ocupar Nacional (32), Ameliano (30) y hasta Libertad (27).

Torneo Apertura San Lorenzo Fútbol paraguayo
Redacción D10
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