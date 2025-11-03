Miguel Carrizosa: “Quizás sea la suerte de campeón”

Miguel Carrizosa, directivo azulgrana, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM este lunes y se refirió a lo que fue la vital victoria por 1-0 ante Guaraní en La Nueva Olla por la fecha 19 del torneo Clausura 2025.

El vicepresidente del Ciclón valoró la entrega de los jugadores y aseguró que los tres partidos que quedan serán una final.

“No podemos dormirnos en los laureles, hay que seguir mojando la camiseta, no hay que relajarnos, cada partido que queda será una final”, dijo.

Aseguró que los futbolistas son conscientes de que están a un paso de una consagración y eso se nota en la cancha. “Todos están conscientes del compromiso que se tiene, todos tratan de subir de nivel, jugando en equipo, las individualidades son importantes, estamos bien”, acotó.

Sobre esa última jugada del partido, donde un jugador Guaraní estrella un disparo en el travesaño, el dirigente apuntó: “Quizás sea la famosa suerte de campeón, pero también Cerro generó, pudimos haber aumentado el marcador”.

Cerro Porteño es líder del campeonato con 39 puntos, la misma cantidad que Guaraní, pero el Ciclón tiene ventaja deportiva, por lo que ganando sus tres partidos, sin importar otros marcadores, será campeón del torneo Clausura 2025.