Miguel Carrizosa: “No compartimos ni promovemos el racismo”

El cruce Cerro Porteño-Palmeiras por Copa Libertadores ya se está jugando en otros escenarios debido al reciente caso de racismo que involucra a ambos clubes por un torneo Sub 20. El vicepresidente del Ciclón, Miguel Carrizosa, fue directo: “Nosotros no compartimos ni promovemos el racismo”.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el azulgrana manifestó que “a lo mejor ellos quieren hablar mucho sobre el tema. En Paraguay no hay racismo, somos todos criollos. Preferimos levantar la bandera de la paz”.

“Acá pensamos en fútbol, que sea una fiesta futbolística. No pensar en cosas que podrían dañar nuestras propias posibilidades”, sostuvo. Volvió a insistir en que “en el fútbol paraguayo no reina el racismo” y lo ocurrido en el partido de la Copa Libertadores Sub 20 “fue una anécdota de un señor que no compartimos”.

Tras esta situación, Cerro Porteño recibió una sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol que al club brasileño le pareció muy leve. Durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se encontraron Juan José Zapag, presidente azulgrana, y Paulo Buosi, vicepresidente del club brasileño.