Fuerte reclamo del padre de Bruno

En charla con FALG (1080 AM), Marcelo Valdez, padre del jugador, apuntó acerca del momento de Bruno en Barrio Obrero: “Él está entrenando superbién, para estar al 100% en doble turno, y lastimosamente que le toca la mala suerte, y es la segunda vez que este entrenador lo deja de lado; no sé qué pasó para que no lo tenga en cuenta”.

Valdez además remarcó: “Cuando llegó a Boca antes que termine la pretemporada ya le dijo lo mismo, que no iba a tener en cuenta, pero esta vez en Cerro es diferente; él llega de recuperarse de una lesión y me llama la atención que no lo tenga en cuenta a un jugador de su jerarquía”.

Para el padre de Bruno, la situación es mala, a lo que argumentó: “Teníamos las esperanzas de que este semestre tenga más chances, ya que está recuperado, pero no pasó eso”. Sumando: “Todo objetivo de Bruno es la Selección; por eso tomó la decisión de venir a Cerro y ahora que está bien, tiene la ilusión de volver a la Albirroja y esta situación nos deja muy mal. Trabaja al máximo y bien, pero no lo hacen jugar y no es agradable”.

Apunta a Ameliano

El plantel de Cerro se prepara para enfrentar a Ameliano, el sábado 12 en Villeta, desde las 15:30, lo que será la primera visita del Azulgrana a la ciudad.

El plantel trabajó ayer luego del triunfo ante General Caballero como local por 3-1 y para el equipo titular, el lateral Blas Riveros ya podría ser de la partida inicial.