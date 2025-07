El Ciclón apunta a la Fortaleza

El Azulgrana presentaría variantes obligadas por lesiones del lateral Guillermo Benítez y el mediocampista Jorge Morel, ambos titulares en el juego de estreno en el Clausura.

Blas Riveros, de buen ingreso en la victoria ante General se perfila como lateral por izquierda, mientras que Robert Piris Da Motta haría dupla con Wilder Viera en el mediocampo.

Benítez presenta luxación de hombro, mientras que Morel sufrió un desgarro de 10 milímetros en cara posterior del muslo. Otro contuso es Gastón Giménez con sobrecarga muscular.

Un buen momento

Sergio Araújo, atacante de Cerro, en charla con Tigo Sports expuso: “En lo futbolístico cada vez me voy sintiendo mejor, pude hacer la pretemporada bien. La rodilla me deja jugar bien”, a lo que agregó: “Al principio me fue difícil acostumbrarme, pero los compañeros con el correr del tiempo lo hicieron fácil”.

CIFRA. 3 bajas presenta Cerro Porteño por lesiones para mañana. Guillermo Benítez, Jorge Morel y Gastón Giménez.