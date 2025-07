Cerro Porteño vuelve a dominar en Formativas

Cerro Porteño disfruta un momento dulce en sus divisiones Formativas liderando 5 a las 6 categorías en este torneo anual que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Cabe señalar que desde el año pasado, el torneo de Formativas de la APF es anual, ya no se rige a lo que son los partidos de Primera División teniendo un torneo Apertura y Clausura.

El nuevo sistema que fue implementado la temporada pasada comprende un solo torneo donde en la instancia final, la mitad de los equipos que hayan terminado en los primeros seis lugares juegan la Copa de Oro y el resto en la Copa de Plata.

En ese contexto, Cerro Porteño es líder de 5 categorías: Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17. La única categoría que no lidera, pero que ocupa el segundo puesto a 4 puntos de la cima, es en la Juvenil.

Cerro Porteño siempre fue catalogado como La Mejor Cantera del País, pero en los últimos años ha sido desplazado por el trabajo de Formativas de Olimpia y Libertad, y este presente es un gran logro para la entidad de Barrio Obrero.