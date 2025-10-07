07 oct. 2025
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, en grave estado de salud

Miguel Ángel Russo, entrenador del argentino Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio, según informaron a EFE fuentes del Xeneize.

Miguel Ángel Russo se encuentra en estado delicado.

Foto: AFP

Russo, de 69 años y que se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, se encuentra de licencia médica desde fines de septiembre.

Este domingo, tras la victoria 5-0 de Boca Juniors ante Newell’s, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reeemplazó al entrenador de Boca Juniors en los últimos dos partidos, dijo: “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos ha estado mirando por televisión”.

“Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”, agregó Ubeda.

El capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le mandó “mucha fuerza” para su recuperación.

“Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”, expresó Paredes.

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

El actual es el tercer período de ‘Miguelo’ en Boca: en su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó once goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.

Sevilla Barcelona
Fútbol Internacional
El Barça pierde el liderato de la peor manera
El Barcelona perdió este domingo el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde estuvo perdido en la primera parte y en la segunda perdonó sus opciones de empatar, lo que no hizo el Sevilla, que vuelve a ganar a los azulgranas diez años después.
Octubre 05, 2025 01:48 p. m.
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish acaba con la invencibilidad del Crystal Palace
Un gol de Jack Grealish en el tiempo de descuento culminó la remontada del Everton y acabó con la invencibilidad del Crystal Palace, el único equipo que permanecía invicto en la Premier League esta temporada (2-1).
Octubre 05, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Julio Enciso hizo el reconocimiento del gramado
El paraguayo Julio Enciso podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Racing de Estrasburgo este domingo. Al jugador se lo vio haciendo el reconocimiento del campo de juego.
Octubre 05, 2025 11:05 a. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Chelsea vs Liverpool
Fútbol Internacional
Chelsea da un duro golpe a Liverpool
En el minuto 96, Estevao decidió este sábado a favor del Chelsea el partido contra el Liverpool (2-1) y se presentó en sociedad en la Premier League.
Octubre 04, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Serie A - Inter vs Cremonese
Fútbol Internacional
Inter destroza al Cremonese de Tonny Sanabria
El argentino Lautaro Martínez alargó este sábado su gran momento de forma y firmó un tanto en la goleada del Inter de Milán ante el Cremonese del paraguayo Antonio Sanabria, que jugó de titular en el cuadro perdedor(4-1).
Octubre 04, 2025 03:37 p. m.
G2bHmVSXQAE4y8v.jpeg
Fútbol Internacional
El United amortigua la crisis ante el Sunderland de Omar Alderete
El Manchester United amortiguó su eterno momento de crisis con una victoria convincente contra el Sunderland por 2-0 y suma tres triunfos consecutivos en Old Trafford por primera vez desde que contrató a Rúben Amorim en noviembre de 2024.
Octubre 04, 2025 01:36 p. m.
 · 
Redacción D10
