01 jun. 2026
Copa del Mundo

Portugal arranca trabajos con Cristiano Ronaldo

Portugal comenzó este lunes su preparación para el Mundial 2026 con una jornada en la que el seleccionador Roberto Martínez contó con Cristiano Ronaldo pero no con los cuatro que ganaron recientemente la Champions con el PSG.

Junio 01, 2026 05:50 p. m.
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Cristiano Ronaldo entrenando en Portugal.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Martínez dirigió el primer entrenamiento con 23 jugadores a su disposición, y solo contará con la plantilla al completo el próximo día 6, cuando Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos se unan al resto de los compañeros tras su conquista de la ‘Champions’.

Antes del entrenamiento, el centrocampista Rúben Neves señaló en una rueda de prensa que ganar el Mundial es el “gran objetivo” de Portugal, y que todos en la selección “están más que acostumbrados a ese tipo de presión”, a pesar de su juventud.

“Somos un grupo joven, pero muy experimentado, sabemos nuestras cualidades. Es una presión positiva, de una responsabilidad aún mayor, porque sabemos que tenemos calidad y podemos lograr grandes triunfos para Portugal”, dijo el futbolista del Al Hilal saudí.

Y añadió: “Tenemos que tener muchas expectativas, pero con cierta responsabilidad. Es una competición que sabemos que es extremadamente difícil, que tiene muchos factores en juego, pero nuestro objetivo, siendo la selección que somos, es sin duda llegar a la final y ganar”.

Antes de partir hacia el Mundial de México, EE.UU. y Canadá, Portugal disputará dos partidos de preparación en su propio territorio, el día 6 contra Chile y el 10 contra Nigeria.

El combinado capitaneado por Cristiano Ronaldo estará en el Grupo K de la Copa del Mundo, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. EFE

Mundial FIFA 2026 Portugal Cristiano Ronaldo
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