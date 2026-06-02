02 jun. 2026
Copa del Mundo

Arda Güler lidera la selección turca para el Mundial

El centrocampista Arda Güler lidera la selección turca que partió este martes hacia EEUU y que apuesta por el talento joven, como los atacantes Kenan Yildiz y Can Uzun.

Junio 02, 2026 01:11 p. m.
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Arda Güler, la estrella de Turquía.

Los 26 integrantes de la selección que dirige el italiano Vincenzo Montella, además de tres suplentes, tomaron al mediodía de hoy en Estambul un avión a Florida (Estados Unidos), donde jugarán el sábado su último amistoso de preparación contra Venezuela.

Arda Güler, de 21 años, es el favorito de la afición, que también tiene puestas sus esperanzas en Kenan Yildiz, de la Juventus italiana, y Hakan Calhanoglu, del Inter Milán.

Según el comunicado de la Federación, Muhammed Şengezer, Aral Şimşir y Demir Ege Tıknaz, que no fueron incluidos en la convocatoria, formarán parte de la delegación que viajará a Estados Unidos como reservas, ya que el reglamento del Mundial permite las sustituciones de jugadores en caso de lesión antes del primer partido.

Turquía está encuadrada en el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Paraguay y debutará el 14 de junio contra Australia.

La selección de Turquía goleó anoche 4-0 a Macedonia del Norte en Estambul, en un encuentro amistoso en el que destacó el joven delantero Can Uzun, del Eintracht Fráncfort, que marcó uno de los tantos y dio una asistencia.

Convocatoria:

Porteros: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Ugurcan Çakir (Galatasaray)

Defensas: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Çaglar Söyüncü (Fenerbahçe), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma).

Centrocampistas: Hakan Çalhanoglu (Inter Milán), Ismail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Delanteros: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).EFE

Arda Güler Mundial FIFA 2026 Turquía
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