03 jun. 2026
Copa del Mundo

Deschamps: “Mbappé está en plena forma. Física y psicológica”

El seleccionador francés, Didier Deschamps, restó importancia a la influencia que en el Mundial puedan tener los problemas que ha tenido en el Real Madrid Kylian Mbappé y aseguró está “en plena forma, física y psicológica”.

Junio 03, 2026 03:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, figura de Francia.

Foto: Gentileza - Kylian Mbappé

“Hablo con él y él tiene que hablar con los jugadores porque es el capitán. Os lo repito: una cosa es lo que pasa en los clubes, pero la dirección es diferente”, aseguró el técnico en vísperas del primer amistoso de preparación de la selección francesa para el Mundial que se jugará en Nantes este jueves contra Costa de Marfil.

“Kylian tiene una experiencia que los otros no tienen. Es su tercer Mundial y un Mundial es algo muy complicado. Está bien”, agregó.

Deschamps, que vivirá su último Mundial al frente de los ‘Bleus’, aseguró que el grupo está en buena condición, incluido Willian Saliba, que llegó con algunos problemas de la final de la Liga de Campeones que perdió con el Arsenal el pasado sábado.

El técnico aseguró que también encontró frescos a los jugadores del PSG que ganaron ese título antes de incorporarse a la selección.

Francia Mundial FIFA 2026 Kylian Mbappé
Redacción D10
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