04 jun. 2026
Copa del Mundo

EN VIVO: La conferencia de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay

Este jueves, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, hablará en conferencia de prensa a partir de las 12:00, en la sede del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Ypané. Podés seguirla a través de nuestra web.

Junio 04, 2026 11:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

El seleccionador Gustavo Alfaro.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya jugará el viernes el último partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. La Albirroja recibirá a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco a partir de las 19:15 y este jueves, el entrenador Gustavo Alfaro, brindará una conferencia de prensa desde el mediodía, en la sede del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Gustavo Alfaro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ttony.jpg
Copa del Mundo
Paraguay y Estados Unidos, en la arena de una batalla sin tregua ni favoritos
Paraguay y Estados Unidos encabezan uno de los cuadrantes más impredecibles del Mundial. Sin gigantes europeos a la vista, la Albirroja buscará romper los pronósticos frente a la selección anfitriona, en un camino en el que se cruzan Turquía y Australia en una arena propensa a sorpresas.
Junio 02, 2026 11:47 a. m.
Darwin Núñez
Copa del Mundo
Darwin Núñez hereda en Uruguay el 9 de Luis Suárez
El delantero Darwin Núñez ha heredado el dorsal número 9 que en las últimas cuatro Copas del Mundo utilizó Luis Suárez en la selección de Uruguay, mientras que Fede Valverde abandona el 15 con el que jugó sus últimos 65 encuentros con la Celeste y lucirá en el Mundial el dorsal 8 con el que juega en el Real Madrid.
Junio 02, 2026 11:24 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-POR-TRAINING
Copa del Mundo
Portugal arranca trabajos con Cristiano Ronaldo
Portugal comenzó este lunes su preparación para el Mundial 2026 con una jornada en la que el seleccionador Roberto Martínez contó con Cristiano Ronaldo pero no con los cuatro que ganaron recientemente la Champions con el PSG.
Junio 01, 2026 05:50 p. m.
FBL-WC-2026-URU-PRESSER
Copa del Mundo
Marcelo Bielsa: “La ilusión que tengo es máxima”
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo que su ilusión de acudir a una nueva Copa del Mundo “es máxima” y apuntó que si él fuera espectador también estaría muy feliz de poder vivir un Mundial.
Junio 01, 2026 05:45 p. m.
Giorgian De Arrascaeta
Copa del Mundo
La presencia de De Arrascaeta en el debut de Uruguay está en duda
La presencia de Giorgian de Arrascaeta en el debut mundialista de Uruguay frente a Arabia Saudí está en duda, debido a que el centrocampista aún se recupera de una fractura en la clavícula derecha.
Junio 01, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
HJqWlvuXEAMaVlF.jfif
Copa del Mundo
Árbitros paraguayos rumbo al Mundial 2026
La terna arbitral paraguaya integrada por Juan Gabriel Benítez, Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar viajó este domingo a Estados Unidos para sumarse a la preparación del Mundial 2026.
Mayo 31, 2026 10:22 p. m.
Carga Más