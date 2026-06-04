EN VIVO: La conferencia de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay
Este jueves, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, hablará en conferencia de prensa a partir de las 12:00, en la sede del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Ypané. Podés seguirla a través de nuestra web.
La Selección Paraguaya jugará el viernes el último partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. La Albirroja recibirá a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco a partir de las 19:15 y este jueves, el entrenador Gustavo Alfaro, brindará una conferencia de prensa desde el mediodía, en la sede del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.