EN VIVO: La conferencia de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay

La Selección Paraguaya jugará el viernes el último partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. La Albirroja recibirá a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco a partir de las 19:15 y este jueves, el entrenador Gustavo Alfaro, brindará una conferencia de prensa desde el mediodía, en la sede del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.