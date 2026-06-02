02 jun. 2026
Copa del Mundo

Darwin Núñez hereda en Uruguay el 9 de Luis Suárez

El delantero Darwin Núñez ha heredado el dorsal número 9 que en las últimas cuatro Copas del Mundo utilizó Luis Suárez en la selección de Uruguay, mientras que Fede Valverde abandona el 15 con el que jugó sus últimos 65 encuentros con la Celeste y lucirá en el Mundial el dorsal 8 con el que juega en el Real Madrid.

Junio 02, 2026 11:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Darwin Núñez

Darwin Núñez usará el número 9.

Foto: Gentileza - Uruguay

Mientras tanto, José María Giménez llevará el 2, Ronald Araujo el 4 y Manuel Ugarte utilizará la camiseta número 5, histórico dorsal que usó Obdulio Jacinto Varela en el maracanazo de 1950.

Este martes, dos días después de que se hiciera oficial la lista de convocados, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó los 26 números que utilizarán los futbolistas en el Mundial.

Sergio Rochet llevará el 1, Sebastián Cáceres el 3, Rodrigo Bentancur el 6, Nicolás de la Cruz el 7, Giorgian de Arrascaeta el 10, Facundo Pellistri el 11, Santiago Mele el 12, Guillermo Varela el 13, Agustín Canobbio el 14, Emiliano Martínez el 15, Mathías Olivera el 16 y Mathías Viña el 17.

Además, Brian Rodríguez lucirá el 18, Rodrigo Aguirre el 19, Maximiliano Araújo el 20, Federico Viñas el 21, Joaquín Piquerez el 22, Fernando Muslera el 23, Santiago Bueno el 24, Juan Manuel Sanabria el 25 y Rodrigo Zalazar el 26.

Este lunes, Aguirre se sumó a los entrenamientos de la selección uruguaya y de esa forma Marcelo Bielsa comenzó a trabajar con los 26 futbolistas que convocó para jugar la Copa del Mundo.

El arribo del atacante completó una plantilla que no jugará ningún amistoso antes de disputar la Copa del Mundo, en la que integrará el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

Este martes, la selección uruguaya continuará trabajando en Montevideo y la próxima semana viajará para jugar la Copa del Mundo.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la Celeste se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Mundial FIFA 2026 Uruguay
Redacción D10
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