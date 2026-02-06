06 feb. 2026
Copa Mundial

México refuerza telecomunicaciones para el Mundial

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México anunció que trabaja con la FIFA, operadores móviles y autoridades federales y locales para garantizar la conectividad durante la Copa del Mundo 2026.

Febrero 06, 2026 10:21 a. m. • 
Por Redacción D10
AZTECA.jpg

El estadio Azteca recibirá otro Mundial.

En un comunicado, la CRT indicó que ya fue instalado un Grupo de Trabajo con Operadores Móviles Privados, integrado por los principales prestadores de servicios inalámbricos.

Explicó que el objetivo del grupo técnico es coordinar la operación eficiente de las redes en zonas estratégicas y de atención prioritaria, como estadios, hoteles, aeropuertos, centros de entrenamiento y áreas destinadas a ‘Fan Fests’ (zonas de aficionados).

“Estas acciones atenderán la demanda de conectividad de la población y de los aproximadamente 5,5 millones de visitantes que se prevé que arriben a México durante el evento, a las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, apuntó la nota.

Además, señaló que la coordinación incluye a instancias federales y locales de seguridad, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el propósito de asegurar “la disponibilidad del espectro radioeléctrico necesario para labores de protección, logística y atención a delegaciones deportivas y diplomáticas”.

Sumado a ello, la CRT afirmó que también se garantizará el espectro para aplicaciones inalámbricas vinculadas a la organización del Mundial.

Estas incluyen servicios de voz y datos para transporte, seguridad y operación logística, así como enlaces de audio y video para la transmisión de señales audiovisuales.

Finalmente, el organismo aseguró que colabora con los gobiernos de la Ciudad de México (centro), Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte) “para acelerar el despliegue de infraestructura” de telecomunicaciones por parte de los operadores móviles.

Ciudad de México albergará el 11 de junio el partido inaugural del Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica, de un torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá y que reunirá selecciones de 48 países durante más de un mes.

Además de la capital, México recibirá partidos del Mundial en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Copa Mundial Mundial 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
6841e8d5a1c12.jpeg
Copa Mundial
Cómo clasificaron y cómo les va a los rivales ya conocidos de Paraguay
Estados Unidos y Australia, rivales de Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026, tuvieron diferentes formas de clasificarse al torneo del año entrante, y también viven presentes distintos.
Diciembre 06, 2025 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Estados Unidos Paraguay
Copa Mundial
Los rivales de Paraguay: El historial
¿Cuáles son los antecedentes de la Albirroja contra estas selecciones o posibles rivales, en cualquier tipo de competencia?
Diciembre 05, 2025 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 Final Draw
Copa Mundial
Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026
Ya están conformados los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026.
Diciembre 05, 2025 04:22 p. m.
FBL-WC-2026-DRAW
Copa Mundial
Infantino: “El Mundial será el mayor evento que la humanidad ha visto y verá”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este viernes, que el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el mayor evento “que la humanidad ha visto y verá”.
Diciembre 05, 2025 02:32 p. m.
albirroja_62780928.jpg
Copa Mundial
Paraguay conocerá a sus rivales
En Washington, desde las 14:00, la Albirroja conocerá a sus adversarios en la Copa del Mundo 2026.
Diciembre 05, 2025 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
mundial trofeo.jpg
Copa Mundial
Así es el Mundial más grande de la historia
El Mundial 2026 echa a andar. Número récord de países -48- y con más partidos que nunca -104-. El torneo más grande de la historia. Un presupuesto de unos unos 3.756 millones de dólares. Y una previsión de alrededor 13.000 millones de dólares en ingresos. La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, ha convertido esta Copa del Mundo en su gran apuesta para expandir el torneo y llevarlo a una escala sin precedentes.
Diciembre 05, 2025 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más