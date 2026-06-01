Insólito error de FIFA al anunciar la lista de Alfaro

La selección Paraguaya de fútbol dio a conocer este lunes la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA, organizadora del evento, cometió un tremendo error al confundir a nuestra selección con la charrúa y al DT Gustavo Alfaro con Marcelo Bielsa en una de sus notas.

En el texto, menciona a Alfaro como “DT uruguayo”, que Paraguay vuelve a la cita tras faltar a Rusia 2018 o que integra el Grupo H junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Sin embargo, el error no termina ahí y menciona que Alfaro se encuentra entrenando a “Uruguay” desde mayo del 2023, cuando en realidad el argentino de Rafaela llegó al equipo paraguayo en agosto del 2024 tras la destitución de Daniel Garnero.

Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años, siendo su última presencia en Sudáfrica 2010. La Albirroja cayó en el Grupo D junto con Estados Unidos, Australia y Turquía. El debut será el próximo 12 de junio frente a los norteamericanos.