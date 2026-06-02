Suiza parte con el objetivo de disputar “el mejor Mundial de su historia”

La selección suiza de fútbol, dirigida por el técnico Murat Yakin, partió este martes hacia Estados Unidos con el objetivo de disputar “el mejor Mundial de su historia”, apoyada en un equipo que cuenta con Granit Xhaka o Manuel Akanji como sus principales estrellas.

Para ello, señaló Yakin el domingo tras la victoria 4-1 ante Jordania en el último amistoso previo al Mundial, es esencial “evitar ruidos secundarios y perturbadores” que puedan desestabilizar al equipo y romper su equilibrio.

Según la prensa deportiva suiza, pesa aún en el técnico el recuerdo del anterior Mundial, el de Catar 2022, en el que hubo tensiones en el vestuario por la decisión de Yakin de no incluir en su lista de titulares al delantero Noah Okafor.

La ‘Nati’, como es apodada la selección helvética, jugó una buena primera fase en Catar, pero en octavos cayó por un sonado 6 a 1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Por ahora, el techo de Suiza está en los cuartos de final, a los que llegó en los Mundiales de 1934, 1938 y 1954, este último disputado como anfitriona.

Tras décadas de altibajos y largas ausencias, Suiza ha disputado las cinco últimas Copas del Mundo desde 2006, aunque en cuatro de ellas cayó en octavos y en la de 2010, donde compartió grupo con la a la postre campeona España, no superó la primera fase.

La actual selección partió este martes desde el aeropuerto de Zúrich con destino a San Diego, la ciudad californiana donde tendrá su base.

En la misma California los suizos disputarán sus primeros dos partidos, ante Catar el 13 de junio (Santa Clara) y Bosnia-Herzegovina el día 18 (Los Ángeles), mientras que viajará a la ciudad canadiense de Vancouver en su último encuentro en la fase de grupos para enfrentarse a los anfitriones. EFE