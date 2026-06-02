02 jun. 2026
Copa Mundial

¿Es la canción del Mundial?

El famoso creador de contenidos Speed sorprendió en las redes con el lanzamiento de su tema para la Copa del Mundo.

Junio 02, 2026 09:35 a. m. • 
Por Redacción D10
sp.png

El Youtuber Speed lanzó su tema del Mundial.

Con un ritmo bastante pegadizo y un material “muy futbolero”, irrumpió en las redes sociales el tema “World Cup Champions”. La canción se hizo viral rápidamente y en pocas horas de su estreno ya lleva más de 4 millones de reproducciones en Youtube.

El clip, dirigido por Zach Madden muestra al streamer y youtuber estadounidense rodeado de fanáticos, con varios guiños a los equipos participantes a la cita que se iniciará el próximo 11 de junio en Norteamérica.

Speed ya había iniciado su carrera musical allá por el 2021 y en el 2022 ha intentado “meter” su propio tema para el Mundial de Qatar, igualmente llamado “World Cup”. En esta oportunidad, el sencillo sí promete mucho como oposición al tema “Dai - Dai” lanzado por la artista colombiana Shakira y elegida como canción oficial del Mundial 2026.

Copa Mundial Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alfaro.png
Copa Mundial
Insólito error de FIFA al anunciar la lista de Alfaro
La web oficial de la FIFA se hizo eco del anuncio mundialista de Paraguay, pero cometió un tremendo error confundiendo al país con Uruguay y a Alfaro con Bielsa.
Junio 01, 2026 12:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay.png
Copa Mundial
Los elegidos para representar a Paraguay en la Copa del Mundo
El técnico Gustavo Alfaro confirmó la lista de 26 jugadores que integran el equipo de Paraguay para disputar el Mundial de Norteamérica.
Junio 01, 2026 11:34 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja selección paraguay ypane ypané_arrq_67702860.jpg
Copa Mundial
Paraguay anuncia hoy su plantel mundialista
Hoy se conocerá la lista final de 26 convocados para el Mundial 2026. Isidro Pitta es la “novedad” de último momento en la Albirroja.
Junio 01, 2026 08:16 a. m.
 · 
Redacción D10
HJsukk4WYAMEG2c.jpeg
Copa Mundial
Con narración del extinto “Chespirito”, México presenta su lista
VIDEO. El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial, encabeza la selección mexicana que jugará la Copa del Mundo que comenzará dentro de 11 días, en la cual repiten una docena de jugadores de la justa de Catar 2022.
Junio 01, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
HJmZZQWXMAUhr8_.jpeg
Copa Mundial
¿Quién es Tim Payne, el neozelandés que conquistó las redes antes del Mundial?
El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial gracias a una campaña viral nacida en Argentina que ha movilizado a millones de aficionados en su apoyo y en el de los ‘All Whites’.
Junio 01, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
GomOBAVW8AA17EF.jpg
Copa Mundial
Pacho, Hincapié y Valencia encabezan la lista de los 26 convocados por Ecuador al Mundial
El reciente ganador de la Liga de Campeones Willian Pacho, el finalista del torneo Piero Hincapié y el goleador histórico de la selección, Enner Valencia, encabezan la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán con Ecuador el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Junio 01, 2026 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más