¿Es la canción del Mundial?

Con un ritmo bastante pegadizo y un material “muy futbolero”, irrumpió en las redes sociales el tema “World Cup Champions”. La canción se hizo viral rápidamente y en pocas horas de su estreno ya lleva más de 4 millones de reproducciones en Youtube.

El clip, dirigido por Zach Madden muestra al streamer y youtuber estadounidense rodeado de fanáticos, con varios guiños a los equipos participantes a la cita que se iniciará el próximo 11 de junio en Norteamérica.

Speed ya había iniciado su carrera musical allá por el 2021 y en el 2022 ha intentado “meter” su propio tema para el Mundial de Qatar, igualmente llamado “World Cup”. En esta oportunidad, el sencillo sí promete mucho como oposición al tema “Dai - Dai” lanzado por la artista colombiana Shakira y elegida como canción oficial del Mundial 2026.