Turquía, rival de la Albirroja, goleó a Macedonia del Norte

El rival europeo de Paraguay en la primera fase del Mundial, la selección de Turquía, arrolló por 4 a 0 a su par de Macedonia del Norte en el encuentro amistoso disputado este lunes en Estambul.

El combinado dirigido por el italiano Vincenzo Montella exhibió un volumen de juego vertical y una efectividad punzante en el área rival que dejó sin respuestas a la estructura defensiva macedonia.

Con este triunfo, el elenco europeo ratifica su óptimo estado de forma a solo diez días del inicio de la cita mundialista. Paraguay, mientras tanto, calibra minuciosamente los movimientos de los otomanos al tratarse de uno de los rivales directos en la fase de grupos.

El marcador se abrió de forma prematura a los 2 minutos gracias a la definición de Orkun Kökçü, mientras que Can Uzun estiró la ventaja antes del primer cuarto de hora para decretar el 2 a 0 parcial antes del descanso. En la etapa complementaria, la intensidad no disminuyó y Deniz Gül se encargó de firmar el tercero a los 52 minutos, dejando la mesa servida para que Barış Alper Yılmaz decretara el 4 a 0 definitivo a los 69 minutos con un certero golpe de cabeza.

El abultado resultado no solo premia la agresividad ofensiva de Turquía, sino que envía un mensaje inequívoco sobre el rigor físico y técnico que deberá contrarrestar la Albirroja cuando le toque medir fuerzas ante ellos en el torneo.

Los otros dos rivales de Paraguay, el anfitrión EEUU y Australia, tuvieron suertes dispares en esta ronda de amistosos. Los estadounidenses se impusieron 3-2 sobre Senegal, mientras que los australianos cayeron 1 a 0 con México.