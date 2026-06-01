01 jun. 2026
Copa Mundial

¿Quién es Tim Payne, el neozelandés que conquistó las redes antes del Mundial?

El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial gracias a una campaña viral nacida en Argentina que ha movilizado a millones de aficionados en su apoyo y en el de los ‘All Whites’.

Junio 01, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
HJmZZQWXMAUhr8_.jpeg

Payne pasó a ser una celebridad en las redes.

Foto: @Nz_football

Internacional con Nueva Zelanda desde hace más de una década, el lateral del Wellington Phoenix era conocido hasta hace apenas unas semanas principalmente por los seguidores del fútbol oceánico, donde ha construido una trayectoria sólida y discreta, alejada de la atención mediática que suele acompañar a las grandes estrellas del fútbol mundial.

Esa realidad cambió de forma repentina cuando una campaña impulsada en redes sociales por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como ‘el Scarso’, lo eligió como el candidato ideal para convertirse en el “protagonista” del Mundial al ser considerado el futbolista “menos conocido” entre los convocados para la cita.

“Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos, alguien al que apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad?”, planteó Scarsini en un vídeo publicado en Instagram que ya supera el millón de ‘me gusta’.

El argentino buscó entre los convocados para el torneo al jugador con menos seguidores en redes sociales y su investigación terminó apuntando a Payne, que por entonces apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram.

La iniciativa se viralizó en cuestión de horas y disparó la popularidad del defensa neozelandés, que pasó de ser prácticamente un desconocido fuera de Oceanía a reunir una comunidad global de más de 3,7 millones de seguidores a pocos días del inicio del torneo.

El fenómeno ha generado además memes, vídeos y hasta una canción viral bautizada como “No Payne, No Gain”, compartida por aficionados y cuentas vinculadas al fútbol oceánico, que presenta al defensa como el inesperado héroe popular del Mundial.

“Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español”, dijo Payne, cuya pareja es costarricense, en un vídeo publicado en sus redes sociales para agradecer “el amor de todo el mundo” recibido a raíz de la campaña.

Una carrera lejos de los focos

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers de Lancashire y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó consolidándose en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.

Habitual como lateral derecho, aunque también puede actuar como central, Payne debutó con la selección con apenas 18 años y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.

El reto de los ‘All Whites’

La irrupción viral de Payne coincide con uno de los momentos más ilusionantes para el fútbol neozelandés de los últimos años. Los ‘All Whites’ regresan al Mundial con el objetivo de mejorar los precedentes de sus dos únicas participaciones, en España 1982 y Sudáfrica 2010.

En aquella edición de 2010, Nueva Zelanda logró un hito al concluir invicta la fase de grupos gracias a sus empates ante Eslovaquia, Italia y Paraguay, aunque no consiguió avanzar a los octavos de final.

El primer reto de Payne y de su selección llegará el 15 de junio, cuando Nueva Zelanda debute frente a Irán en Los Ángeles.

Posteriormente se medirá a Egipto y Bélgica en una fase de grupos en la que buscará lograr la primera victoria mundialista de su historia y, quizás, prolongar una leyenda que comenzó en redes sociales y ha terminado por dar la vuelta al mundo.

Copa Mundial Nueva Zelanda Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HH_IRIgWIAA0FiI.jpeg
Copa Mundial
Marcel Ruiz y Diego Lainez destacan en la prelista de 55 convocados de México
Los centrocampistas Marcel Ruiz, del Toluca, y Diego Lainez, de Tigres UANL, destacaron este martes en la prelista de 55 convocados de México que anunció el seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre.
Mayo 13, 2026 08:57 a. m.
 · 
Redacción D10
GtP5HqiWUAE1jgJ.jpeg
Copa Mundial
Alexander-Arnold entra en la lista preliminar de Inglaterra para el Mundial
Trent Alexander-Arnold, futbolista del Real Madrid, ha entrado en la lista preliminar de Thomas Tuchel para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza dentro de un mes.
Mayo 13, 2026 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
neymar.jpg
Copa Mundial
Neymar entra en la prelista de Brasil para el Mundial 2026
El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial que se jugará en menos de un mes en EE.UU, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, Davide.
Mayo 12, 2026 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
1235267198.jpeg
Copa Mundial
Carvajal, fuera de la prelista de España, se queda sin Mundial
Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, no disputará el Mundial de este verano al quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores que dio Luis de la Fuente el lunes, y que es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo.
Mayo 12, 2026 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
HHcc--eXQAA7GVk.jpeg
Copa Mundial
¿Escasez de álbumes del Mundial?
Faltan 36 días para la gran cita y existe un furor por los álbumes del Mundial 2026.
Mayo 06, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK
Copa Mundial
Irán exige garantías de la FIFA para asistir al Mundial
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá “insultos” contra instituciones oficiales y militares iraníes.
Mayo 06, 2026 06:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más