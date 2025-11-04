04 nov. 2025
Fútbol Internacional

Merino completa el cuarto triunfo del Arsenal

El Arsenal sigue imbatido en esta Liga de Campeones, con cuatro porterías a cero y cuatro victorias, tras golear este martes al Slavia Praga (0-3) con un tanto de Bukayo Saka y un doblete de Mikel Merino.

Noviembre 04, 2025 05:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Slavia Prague Arsenal

Mikel Merino se mandó un doblete esta jornada.

Foto: AFP

Ante un Slavia Praga aguerrido, que jugó una buena primera media hora, el Arsenal encontró la llave del encuentro gracias a un penal de Provod en un córner. No lo vio el árbitro de primeras, pero sí el VAR, que le alertó que la jugada dentro del área se había saldado con un despeje del capitán de los checos con una mano.

No dudó el árbitro tras revisar el monitor y Saka, sin nervios, batió a Markovic, quien, pese a que adivinó la intención, no llegó al disparo del inglés.

El gol destensó a los ‘gunners’ y aplacó al Slavia Praga, que dejó de llevar peligro y perdió el poco colmillo que había mostrado hasta ese momento.

En este escenario, Merino se convirtió una vez más en el ‘9' y en el finalizador del equipo inglés ante la baja de Viktor Gyökeres. El centrocampista español aún no había visto puerta este curso en la Liga de Campeones, pero se destapó con un doblete en la segunda mitad que sentenció el duelo para su equipo.

Primero remató un centro de Leandro Trossard al primer toque, mostrando su instinto goleador, y después se aprovechó de una mala salida de Markovic y un gran envío de Declan Rice para peinar el 0-3.

En la última media hora, el Arsenal se dedicó a guardar el resultado y a asegurar otra puerta a cero, la octava consecutiva, siete de ellas para el español David Raya, que oposita a ser titular en el Mundial del año que viene. El último gol que encajaron los de Mikel Arteta fue el pasado 28 de septiembre contra el Newcastle United.

Eso sí, se llevaron un susto a cinco minutos del final cuando el árbitro señaló un penal de Ben White, que luego rectificó al comprobar que el defensa no tocó al jugador checo.

Además, la cómoda victoria permitió que Max Dowman se convirtiera en el futbolista más joven de la historia de la Liga de Campeones al debutar con los ‘Gunners’ con 15 años y 308 días. Superó a Youssoufa Moukoko, que ostentaba este récord con el Borussia Dortmund cuando debutó con 16 años y 18 días.

El Slavia de Praga ha sumado solo dos puntos de doce posibles.

- Ficha técnica:

0 - Slavia Praga: Markovic; Moses (Hashioka, m.74), Vlcek (Doudera, m.70), Chaloupak, Zima, Mbodji; Zafeiris (Cham, m.70), Sadilek; Provod, Sanyang (Kusej, m.74) y Chory (Chytil, m.48).

3 - Arsenal: Raya; Timber (White, m.72), Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, m.72); Norgaard, Nwaneri (Eze, m.65), Rice (Harriman-Annous, m.81); Saka, Trossard (Dowman, m.72) y Merino.

Goles: 0-1. Saka, m.32, 0-2. Merino, m.46 y 0-3. Merino, m.68.

Árbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaiyán). Amonestó a Zafeiris (m.70), Doudera (m.83) y Mbodji (m.96) por parte del Slavia Praga y a Nwaneri (m.24), Merino (m.37), Norgaards (m.75) y Lewis-Skelly (m.79) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partid correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Fortuna Arena de Praga.

Champions League Arsenal Slavia Praga
Redacción D10
