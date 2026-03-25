Merecido homenaje a Daniel Vallejo

La terraza del emblemático club fue el escenario de este encuentro especial, donde autoridades, miembros del Consejo de Administración, referentes del Comité de Tenis, socios e invitados celebraron no solo un logro individual, sino también el crecimiento sostenido del tenis paraguayo en el ámbito internacional.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité de Tenis, Guillermo Guerreño, evocó los primeros pasos del atleta dentro de la institución y recordó su consagración como número uno del ranking junior mundial, destacando que este nuevo posicionamiento representa apenas el inicio de una carrera aún más prometedora.

A su turno, la presidenta del club, Carolina Molinas, expresó el profundo orgullo que Vallejo genera dentro del Club Internacional de Tenis, subrayando el acompañamiento constante de la institución en cada etapa de su desarrollo. Asimismo, puso en valor el rol de su familia y equipo, pilares fundamentales en la construcción de su presente deportivo, y resaltó su influencia como modelo a seguir para las nuevas generaciones.

El momento central de la velada llegó con la entrega de una placa conmemorativa y la nueva camiseta institucional del club, símbolos de reconocimiento a su disciplina, esfuerzo y proyección internacional.

Visiblemente emocionado, Vallejo agradeció el homenaje y recordó sus inicios en el club, desde aquellos primeros juegos en el “parquecito” hasta sus pasos iniciales en el tenis, donde comenzó a forjar su camino profesional. Con la mirada puesta en el futuro, reafirmó su compromiso de seguir creciendo y dejando en alto el nombre de Paraguay en el circuito mundial.

El evento concluyó en medio de un cálido y prolongado aplauso, reflejo del orgullo colectivo por un deportista que hoy no solo alcanza metas personales, sino que también inspira a todo un país.