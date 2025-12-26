26 dic. 2025
Fútbol Internacional

Memphis Depay lanzó una música con dedicatoria para sus críticos

El delantero neerlandés Memphis Depay lanzó este viernes ‘Work a lot’, su nueva creación musical en la que desafía a sus detractores tras ganar la Copa de Brasil con el Corinthians.

Diciembre 26, 2025 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Gnz9YPyW8AAfc68.jfif

Depay tuvo dedicatorias para sus críticos.

Foto: @Corinthians

Cinco días después de levantar su primer gran título con el equipo paulista, el exjugador del FC Barcelona y Atlético de Madrid ha publicado en sus redes sociales una nueva canción para reivindicar su trabajo y dedicación y, de paso, desacreditar a sus críticos.

Al ritmo de puro rap, el atacante exige “respeto” porque él y sus compañeros “trabajan todo el día” e insinúa que los que hablan mal de él no entienden el esfuerzo que hay detrás de su éxito económico y deportivo.

“Estoy en mi mejor momento”, dice en uno de los versos.

“Si no sabes en lo que estamos trabajando, ando acumulando todo ese dineral porque trabajamos mucho”, revela en otro.

En otra parte de la letra, Memphis asegura que se toma en serio su trabajo y que está ajeno a las críticas y al ruido exterior.

“Rezo para que los ciegos sigan escuchando, rezo para que los sordos sigan oyéndome. Todo este trabajo podría matarme”, expresa en otro trecho de su tema.

El ariete de 31 años ha completado su primera temporada con el Corinthians con dos títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil.

Durante el curso ha disputado medio centenar de partidos, en los que marcó 12 goles y repartió 10 asistencias.

El pasado domingo, marcó el gol de la victoria en la final de la Copa de Brasil frente al Vasco da Gama (1-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

No obstante, su actuación no ha estado exenta de críticas. La prensa y la afición le han afeado en ocasiones su actitud pasiva sobre el terreno de juego.

También ha generado polémica su elevado salario en un momento en el que el club afronta serias dificultades económicas.

Asimismo, el también exjugador del Manchester United arremetió duramente contra la directiva del Corinthians después de conquistar la Copa de Brasil.

Pidió a la cúpula del club “despertar” y despedir a los directivos que solo quieren “joder” al equipo.

“Este club necesita crecer, este club necesita luchar por la Copa Libertadores y el Brasileirão cada año porque los aficionados lo merecen”, dijo a medios locales.

Memphis Depay Corinthians Fútbol Internacional
Redacción D10
