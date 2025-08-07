07 ago. 2025
“Me parece mucha pichadura”, dijo Luis Pettengill sobre los Díaz

Luis Pettengill calificó de “pichadura” por parte de los técnicos de Olimpia, Ramón Díaz y Emiliano Díaz acerca del penal cobrado para Cerro Porteño. Indica que “la mala onda vino de los técnicos tratando de justificarse”.

Agosto 07, 2025 12:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Ramón Díaz

Ramón Díaz (d) se acordó del árbitro tras perder el superclásico.

Foto: Gentileza - Olimpia

La victoria de Cerro Porteño en el superclásico sigue siendo tema de conversación. El miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol expuso el análisis arbitral sobre las polémicas de la fecha y en todas hubo una “correcta decisión.

A pesar de esto, le penal cobrado a favor del Ciclón continúa debatiéndose. Para el expresidente azulgrana, Luis Pettengill, esta situación pasa por “una pichadura” y apuntó al técnico de Olimpia, Ramón Díaz y su hijo Emiliano Díaz.

Me parece mucha pichadura. Ganaron mucho partidos, alguna vez tenían que perder. Así es el fútbol”, dijo en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “No creo que sea del Olimpia, es una cuestión de los técnicos que implantaron en su conferencia de prensa (…) La mala onda vino de los técnicos tratando de justificarse. Creo que los técnicos implantaron esa excusa”, remarcó.

“Empiezan a buscar culpables”

Luis Pettengill afirmó que se insiste en el penal cobrado a favor de Cerro Porteño para buscar culpables. “Me parece muy extraño, suena muy de pichado. Supuestamente tenían un partido ganado con el 2-0 y de golpe cambia todo el panorama y terminan perdieron. Entonces es algo muy doloroso y empiezan a buscar culpables donde no hay. Escuché la conferencia y dijeron ‘esto no nos ocurrió nunca’. No sé dónde participaron porque siempre ocurren estas cosas”, comentó soltando algunas risas.

“Yo no entiendo por qué tanto se enojan por el penal si a ellos también les cobraron el penal. Solo que nosotros metimos y ellos no metieron su penal, pero eso no es culpa del árbitro. ¿O el árbitro tenía que patear el penal también?”, ironizó. Cerro Porteño se adueñó de un superclásico polémico para continuar en la cima del Torneo Clausura de forma invicta.

Redacción D10
