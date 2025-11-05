Mbappé y el PSG, citados ante un tribunal laboral en París

La audiencia ha sido fijada para las 13 horas (12 GMT) y versará sobre la recalificación del antiguo contrato de trabajo de la estrella francesa de temporal a indefinido, según indicaron fuentes judiciales citadas por la agencia AFP.

Consultado por EFE, el PSG no confirmó por el momento la citación.

Mbappé mantiene la reclamación legal por la que intentar recuperar 55 millones de euros que, según él, el PSG le debe por impagos de salarios y de algunas primas durante los últimos meses de su estancia en el club parisino.

En julio pasado, el jugador retiró otra demanda judicial contra el que fue su equipo durante siete temporadas (2017-2024) por acoso e intento de extorsión para que firmara una prolongación de su contrato, algo que el delantero rechazó en su momento para fichar por el Real Madrid.