Mbappé y el PSG, citados ante un tribunal laboral en París

Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain (PSG), su antiguo club, han sido citados ante un tribunal laboral en París el próximo 17 de noviembre en el marco de las disputas legales que mantienen ambas partes por reclamos salariales.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé reacciona durante un partido del PSG.

Foto: EFE

La audiencia ha sido fijada para las 13 horas (12 GMT) y versará sobre la recalificación del antiguo contrato de trabajo de la estrella francesa de temporal a indefinido, según indicaron fuentes judiciales citadas por la agencia AFP.

Consultado por EFE, el PSG no confirmó por el momento la citación.

Mbappé mantiene la reclamación legal por la que intentar recuperar 55 millones de euros que, según él, el PSG le debe por impagos de salarios y de algunas primas durante los últimos meses de su estancia en el club parisino.

En julio pasado, el jugador retiró otra demanda judicial contra el que fue su equipo durante siete temporadas (2017-2024) por acoso e intento de extorsión para que firmara una prolongación de su contrato, algo que el delantero rechazó en su momento para fichar por el Real Madrid.

Fútbol Internacional
Atlético Madrid sufre para superar 3-1 al Royale Unión de Bélgica
Con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente el equipo del Cholo Simeone se impuso por 3-1 al equipo belga, en condición de local. El encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, en su fase de clasificación.
Fútbol Internacional
Merino completa el cuarto triunfo del Arsenal
El Arsenal sigue imbatido en esta Liga de Campeones, con cuatro porterías a cero y cuatro victorias, tras golear este martes al Slavia Praga (0-3) con un tanto de Bukayo Saka y un doblete de Mikel Merino.
Fútbol Internacional
Napoli domina sin éxito al Eintracht
El Napoli de Antonio Conte firmó este martes, pese a su dominio, un empate sin goles ante el (0-0) en el Estadio Diego Armando Maradona que complica sobremanera las aspiraciones europeas de italianos y alemanes, atascados con 4 puntos en 4 jornadas de Liga de Campeones.
Fútbol Internacional
Haaland: “Nadie puede acercarse a Cristiano y Messi”
Erling Haaland, delantero del Manchester City, restó importancia a las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que “nadie” podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel.
Fútbol Internacional
Brasil golea a Honduras y se postula como una de las favoritas
La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 que se celebra en Qatar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.
Fútbol Internacional
Ronaldo Dejesús acelera para su retorno
El zaguero paraguayo de Lanús ya entrena con normalidad, apuntando a un retorno a la competencia.
