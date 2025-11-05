05 nov. 2025
Achraf, ocho semanas de baja

Tres futbolistas del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, no estarán disponibles en las próximas semanas debido a diferentes lesiones, según informó este miércoles el club que entrena Luis Enrique.

Noviembre 05, 2025 04:55 p. m. • 
Por Redacción D10Redacción D10
Achraf Hakimi

Achraf Hakimi estará ausente por casi dos meses.

Foto: Gentileza - París Saint-Germain

Según el informe médico, Achraf Hakimi, la principal preocupación tras la dura entrada sufrida por el colombiano Luis Díaz este martes, sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante casi dos meses.

Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla y permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas.

En cuanto, Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y estará bajo atención médica durante las próximas semanas.

El informe médico facilitado por el París Saint-Germanin también se refiere a Désiré Doué, quien continúa su labor de rehabilitación.

Luis Enrique achacó en la noche del martes los malos resultados cosechados frente al Bayern Múnich en el partido de Liga de Campeones, en el que los germanos se impusieron 1-2, a la falta de forma de sus jugadores.

“No recuerdo ningún partido esta temporada con todo el equipo en forma. Hay que gestionar esto, no son excusas, es nuestra responsabilidad de mejorar, pero hay que aceptar que el adversario ha sido superior”, dijo.

Más contenido de esta sección
BAYERN MÚNICH
Fútbol Internacional
El Bayern baja a la tierra al PSG
El idilio del París Saint-Germain con la Liga de Campeones acabó con la visita del Bayern de Múnich, su bestia negra, que bajó a tierra al equipo de Luis Enrique y elevó hasta 16 su racha de triunfos consecutivos.
Noviembre 04, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Álvarez.jfif
Fútbol Internacional
Atlético Madrid sufre para superar 3-1 al Royale Unión de Bélgica
Con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente el equipo del Cholo Simeone se impuso por 3-1 al equipo belga, en condición de local. El encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, en su fase de clasificación.
Noviembre 04, 2025 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Slavia Prague Arsenal
Fútbol Internacional
Merino completa el cuarto triunfo del Arsenal
El Arsenal sigue imbatido en esta Liga de Campeones, con cuatro porterías a cero y cuatro victorias, tras golear este martes al Slavia Praga (0-3) con un tanto de Bukayo Saka y un doblete de Mikel Merino.
Noviembre 04, 2025 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Napoli Eintracht Frankfurt
Fútbol Internacional
Napoli domina sin éxito al Eintracht
El Napoli de Antonio Conte firmó este martes, pese a su dominio, un empate sin goles ante el (0-0) en el Estadio Diego Armando Maradona que complica sobremanera las aspiraciones europeas de italianos y alemanes, atascados con 4 puntos en 4 jornadas de Liga de Campeones.
Noviembre 04, 2025 05:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Haaland: “Nadie puede acercarse a Cristiano y Messi”
Erling Haaland, delantero del Manchester City, restó importancia a las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que “nadie” podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel.
Noviembre 04, 2025 02:38 p. m.
 · 
Redacción D10
G46tv26XwAI6008.jpg
Fútbol Internacional
Brasil golea a Honduras y se postula como una de las favoritas
La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 que se celebra en Qatar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.
Noviembre 04, 2025 01:42 p. m.
 · 
Redacción D10
