Achraf, ocho semanas de baja

Según el informe médico, Achraf Hakimi, la principal preocupación tras la dura entrada sufrida por el colombiano Luis Díaz este martes, sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante casi dos meses.

Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla y permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas.

En cuanto, Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y estará bajo atención médica durante las próximas semanas.

El informe médico facilitado por el París Saint-Germanin también se refiere a Désiré Doué, quien continúa su labor de rehabilitación.

Luis Enrique achacó en la noche del martes los malos resultados cosechados frente al Bayern Múnich en el partido de Liga de Campeones, en el que los germanos se impusieron 1-2, a la falta de forma de sus jugadores.

“No recuerdo ningún partido esta temporada con todo el equipo en forma. Hay que gestionar esto, no son excusas, es nuestra responsabilidad de mejorar, pero hay que aceptar que el adversario ha sido superior”, dijo.