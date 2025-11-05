05 nov. 2025
Fútbol Internacional

El Génova apunta a De Rossi

El Génova, sin entrenador desde el despido del francés Patrick Vieira, apunta a cerrar en las próximas horas la incorporación del italiano Daniele De Rossi como nuevo técnico del primero equipo.

Noviembre 05, 2025 08:05 a. m. • 
Por Redacción D10
GD9uzDbWoAAXY-y.jpg

Daniele De Rossi, pretendido por Génova.

Al despido de Vieira tras 9 jornadas sin ganar le siguió la primera victoria de la temporada en Serie A, ante el Sassuolo, bajo la dirección de forma interina de Roberto Murgita, asistente hasta el momento en el primer equipo, y Domenico ‘Mimmo’ Criscito, entrenador de la cantera.

El paso de ambos, aunque fructífero, no cambia la intención del club de buscar fuera de sus fronteras un nuevo técnico y, tras cinco días de valoraciones, Daniele De Rossi asoma como la opción favorita del club más antiguo de Italia, según desvelaron este miércoles los medios italianos.

El mítico exjugador del Roma, ganador del Mundial 2006 con la ‘Azzurra’, tuvo precisamente en la que fue su casa durante 18 años como jugador su última experiencia como entrenador.

Llegó a la ‘Loba’ como sustituto del luso José Mourinho en enero de 2024 y, después de renovar hasta junio de 2027 fue despedido de forma imprevista en la cuarta jornada de la temporada 2024-25, el 18 de septiembre de 2024.

En su experiencia como entrenador, además, fue responsable desde octubre de 2022 del SPAL de Serie B durante 4 meses, hasta que fue despedido por malos resultados; y antes colaboró con el cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana, durante la Eurocopa de 2021 que la ‘Azzurra’ ganó en Wembley.

Redacción D10
Carga Más